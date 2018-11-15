ТСК щодо вбивства Гандзюк у закритому режимі опитує силовиків і свідків

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради на чолі з Бориславом Березою, яка паралельно із СБУ розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів, у закритому режимі опитує силовиків і свідків.

Депутати, які входять до комісії, проголосували 15 листопада за те, що пріоритетом їхньої роботи на найближчі дні буде розслідування нападів на активістів у Херсоні (справа Катерини Гандзюк), в Одесі (три напади на Сергія Стерненка та атаки на інших активістів), а також у Києві та області (граната, кинута до квартири Сергія Мазура), в Харкові та області та в Сєверодонецьку на Луганщині. Пропозиція про розслідування двох нападів у Тернополі набрала лише шість голосів.

Запрошені на засідання ТСК представники СБУ, ГПУ і МВС наголосили, що звітуватимуть перед депутатами лише в закритому режимі за умови, що кожний присутній дасть підписку про нерозголошення таємниці слідства. Про це, зокрема, заявив начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

Член ТСК Мустафа Найєм заявив, що не розкриє таємниці слідства, якщо нагадає прізвища осіб, яких активісти та частина медіа підозрюють в організації нападів у Херсоні, та на яких вказувала й Катерина Гандзюк.

Після відкритої для ЗМІ частини засідання ТСК у справі вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів працює за зачиненими дверима, заслуховуючи представників СБУ, прокуратури і МВС.

Наступне засідання буде виїзним, 29–30 листопада в Херсоні депутати мають намір допитати представників місцевої влади, представників прокуратури і Нацполіції та решту свідків у справі вбивства Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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