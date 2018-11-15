ТСК щодо вбивства Гандзюк визначилася з датою виїзного засідання в Херсоні

Тимчасова слідча комісія щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів 29-30 листопада проведе виїзне засідання у Херсоні, де стався напад на Гандзюк 31 липня цього року. Таке рішення комісія більшістю голосів ухвалила на засіданні 15 листопада, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

8 листопада відбулося перше засідання ТСК. Тоді обрали секретаря комісії. Ним стала депутат від фракції «Самопоміч» Олена Сотник.

За пропозицією голови ТСК Борислава Берези комісія зосередиться, крім вбивства Гандзюк, на тих нападах на активістів, які з найбільшою імовірністю можуть повторитися, «щоб врятувати конкретні життя». Сьогодні ТСК має визначитися, які саме справи розглядатиме.

На сьогоднішнє засідання комісії прибули представники СБУ, ГПУ, МВС, а також поліції та прокуратури Херсонщини. Водночас, за словами голови комісії, із Херсонської ОДА прийшов лист, що керівництво області й міста не може приїхати через запуск опалювального сезону.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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