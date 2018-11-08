Наступне засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк призначили на 15 листопада

Тимчасова слідча комісія щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк і нападів на інших активістів призначила наступне засідання на 15 листопада в Києві.

8 листопада відбулося перше засідання ТСК. За пропозицією голови ТСК Борислава Берези комісія зосередиться, крім вбивства Гандзюк, на тих нападах на активістів, які з найбільшою імовірністю можуть повторитися, «щоб врятувати конкретні життя».

Члени ТСК погодилися викликати на наступні засідання представників Слежби безпеки України, Генпрокуратури і міністерства внутрішніх справ, для чого депутати, які не мають допуску до державної таємниці, мають його отримати. Відтак частина роботи ТСК відбуватиметься без участі медіа.

Окрім того, комісія збиратиме інформацію про злочини і самостійно, опитуючи посадовців, активістів, свідків та інформаторів на місцях. Для цього одне з найближчих засідань проведуть у Херсоні, де стався напад на Катерину Гандзюк 31 липня цього року.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на сьогоднішньому засіданні подруга Гандзюк й активістка Марина Хромих взяла слово і закликала депутатів виключити зі складу комісії Антона Геращенка, якого вона звинуватила у неправдивих заявах. На це Борислав Береза заявив, що «склад ТСК формує лише Верховна Рада».

Друга половина засідання пройшла без участі медіа.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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