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06 Листопад 2018, Київ 14:42
Новини | Політика

ГПУ: в замовленні вбивства Гандзюк підозрюють 12 осіб

Парламент 6 листопада викликав керівників силових відомств на доповідь щодо розслідування нападів на активістів

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Правоохоронці перевіряють 12 осіб на причетність до замовлення вбивства чиновниці Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він сказав про це 6 листопада, виступаючи у Верховній Раді, де, крім нього, звітували керівники МВС і СБУ щодо стану розслідувань нападів на громадських активістів.

«Ми маємо підозри щодо 12 осіб, що могли бути замовниками цього злочину», – сказав Луценко.

Він додав, що імена трьох ймовірних замовників назвала йому сама Гандзюк перед смертю.

Під час виступу генпрокурор також оголосив, що подає заяву про відставку.

Верховна Рада України раніше 6 листопада викликала на доповідь щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів керівників силових відомств.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

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