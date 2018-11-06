ГПУ: в замовленні вбивства Гандзюк підозрюють 12 осіб

Правоохоронці перевіряють 12 осіб на причетність до замовлення вбивства чиновниці Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Він сказав про це 6 листопада, виступаючи у Верховній Раді, де, крім нього, звітували керівники МВС і СБУ щодо стану розслідувань нападів на громадських активістів.

«Ми маємо підозри щодо 12 осіб, що могли бути замовниками цього злочину», – сказав Луценко.

Він додав, що імена трьох ймовірних замовників назвала йому сама Гандзюк перед смертю.

Під час виступу генпрокурор також оголосив, що подає заяву про відставку.

Верховна Рада України раніше 6 листопада викликала на доповідь щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів керівників силових відомств.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.