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05 Листопад 2018, Київ 21:10
Новини | Події

Поліція: слідчі мають достатньо матеріалів, щоб довести вину замовників убивства Гандзюк

Акція в пам'ять про активістку Катерину Гандзюк біля будівлі МВС, Київ, 4 листопада 2018 року

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Слідчі мають достатньо матеріалів, щоб довести вину замовників убивства активістки, чиновниці Херсонської міськради Катерини Гандзюк, заявив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

«Переконаний, що з урахуванням тих матеріалів, які на сьогодні Національна поліція передала в провадження слідчого Служби безпеки України, буде достатньо, щоб спільними зусиллями довести вину в тому числі і замовників», – сказав Бушуєв.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

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