Поліція: слідчі мають достатньо матеріалів, щоб довести вину замовників убивства Гандзюк

Слідчі мають достатньо матеріалів, щоб довести вину замовників убивства активістки, чиновниці Херсонської міськради Катерини Гандзюк, заявив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

«Переконаний, що з урахуванням тих матеріалів, які на сьогодні Національна поліція передала в провадження слідчого Служби безпеки України, буде достатньо, щоб спільними зусиллями довести вину в тому числі і замовників», – сказав Бушуєв.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.