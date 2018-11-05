Радник Авакова пропонує виділити в окрему категорію злочини проти активістів

Визначити категорію громадських активістів і виокремити злочини проти них в окрему категорію пропонує голова громадської ради МВС, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода, присвяченому нападам на громадських діячів.

«Є окремі категорії, які працюють по розслідуваннях: наприклад, журналісти, ті ж самі слідчі, працівники правоохоронних органів, будь-яких, всі разом узяті. Вони державою захищені. А от є окрема категорія представників громадськості, які проводять дуже багато розслідувань, дуже сильно допомагають Україні і боротися з корупцією, і взагалі вирівнювати ситуацію. І вони потрапляють у величезну зону ризику», – констатував представник МВС.

Він розповів, що вже звертався до народних депутатів із пропозицією виділити в кримінальному законодавстві правопорушення проти активістів.

«Давайте чітко зробимо визначення і спробуємо зробити ситуацію такою, щоб держава могла захищати цих людей з дуже активною громадською і життєвою позицією. Для того, щоб можна було і правоохоронцям, до речі, набагато ефективніше розслідувати і, що саме головне, щоб у нас була невідворотність покарання», – заявив він.

Натомість ще одна гостя ефіру, народна депутатка від фракції «Самопомочі» Олена Сотник заперечила, що зміни в законодавстві не посилять безпеку для громадських активістів.

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«Якщо ці люди будуть нести покарання, як воно сьогодні визначено в кримінальному законодавстві, а воно вже сьогодні достатньо суворе - цього буде достатньо, щоб на активістів не здійснювалися подальші напади. Тому що люди будуть знати, що вони понесуть відповідальність. А коли є тотальна безвідповідальність, коли вони знають, що ці злочини просто не будуть розслідувані, звичайно, це породжує масштабні напади на активістів», – сказала вона.

Зі свого боку Мартиненко зауважив, що уточнення поняття громадського активіста дозволить не тільки захищати їх цілеспрямовано, а й моніторити ситуацію з нападами на громадських діячів так само, як це можливо робити зараз із правопорушеннями проти журналістів.

За перші дев’ять місяців 2018 року в Україні зафіксували понад 50 нападів на активістів.

Постраждала внаслідок одного з них – Катерина Гандзюк, громадська активістка і радниця міського голови Херсону – померла 4 листопада в опіковому центрі в Києві.

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