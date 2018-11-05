На погоджувальній раді парламенту вимагали створення слідчої комісії через напади на активістів

Народні депутати, серед яких Світлана Заліщук, Мустафа Найєм («Блок Петра Порошенка»), Ігор Луценко («Батьківщина»), Юрій Дерев’янко (позафракційний), на початку погоджувальної ради парламенту 5 листопада вимагали від колег створення тимчасової слідчої комісії для контролю розслідування нападів на активістів.

Про свій намір вимагати створення комісії на погоджувальній раді Світлана Заліщук повідомила заздалегідь. Вона звинуватила колег зі своєї фракції, а також з «Народного фронту» у блокуванні створення колегіального органу. За словами парламентарки, своїх представників до комісії запропонували тільки «Самопоміч» і «Батьківщина».

Як зазначає Заліщук, група народних депутатів, в тому числі й вона, подали до регламентного комітету проект відповідної постанови ще 22 жовтня.

«Метою Тимчасової слідчої комісії визначається перевірка відомостей та ходу розслідувань щодо 55 нападів на громадських активістів у 2017-2018 роках зі «Списку Гандзюк». І лише в шести випадках були затримані нападники. При цьому майже в кожному з цих нападів є нарікання на роботу правоохоронних органів, скарги на їх бездіяльність, та їх можливу причетність до частини з цих нападів», – обстоює ініціативу депутатка.

Аналогічне звернення також поширила народна депутатка від «Самопомочі» Олена Сотник.

Після початку погоджувальної ради Заліщук, Луценко і ще кілька депутатів залишилися стояти за спиною спікера Верховної Ради Андрія Парубія, тримаючи фото Катерини Гандзюк і плакатом із написом «Її вбили».

Виступаючи на погоджувальній раді, голова парламентської фракції БПП Артур Герасимов заявив, що підтримує створення слідчої комісії, однак із певними умовами.

«Ми вимагаємо від Національної поліції кинути всі ресурси, щоб завершити розслідування цього жорстокого злочину (вбивство Катерини Гандзюк – ред.) в найкоротші терміни. Окрім цього, ми пропонуємо заслухати на профільному комітеті керівників відповідних силових органів та отримати інформацію. По результатах заслуховування прийняти рішення щодо створення тимчасової слідчої комісії. Щоб розвіяти всі інсинуації, одразу хочу сказати: наша фракція готова делегувати своїх представників до цієї слідчої комісії», – заявив він.

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Схожу позицію висловив член фракції «Відродження» Валерій Писаренко. Він сказав, що підтримує створення комісії, але вважає, що орган не матиме достатніх повноважень.

«Жодна слідча комісія ще не досягла свого результату в парламенті через те, що немає закону про слідчі комісії, де взагалі були б якісь повноваження. В нас є закон, ми з вами його, коли були на діалогах Жана Моне, обговорювали, що будемо голосувати. Давайте проголосуємо, дамо комісіям реальні повноваження, і після цього будемо ухвалювати комісію, яка вже буде мати певні повноваження. А так ви зараз створите комісію і не досягнете ваших результатів. Тому я за комісію, вас підтримую, але без закону про слідчі комісії це будуть одні лозунги», – заявив Писаренко.

Про смерть відомої в Херсоні діячки, виконувачки обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк стало відомо 4 листопада. Її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного відпустили під домашній арешт.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці раніше вже змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з потерпілою заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі потерпілої з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.

Увечері в неділю, 4 листопада, під будівлями Міністерства внутрішніх справ у Києві й регіональних відділів МВС іще в кількох містах України відбулися акції з вимогами знайти і притягти до відповідальності замовників убивства Гандзюк.