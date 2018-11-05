Вбивство Катерини Гандзюк і напади на інших активістів: хто відповість?

За останній рік в Україні сталося понад 40 нападів на громадських активістів. Про це заявила незадовго до смерті Катерина Гандзюк. Наприкінці липня її облили кислотою, вона отримали сильні опіки. Четвертого листопада Гандзюк померла… Поліція затримали підозрюваних у нападі, але громадськість вимагає знайти замовника злочину. Про справу Катерини Гандзюк у програмі «Ваша Свобода» говорили голова громадської ради МВС, радник міністра Володимир Мартиненко та народний депутат України Олена Сотник.