Поліція завершила слідчі дії у справі Гандзюк і передала її СБУ – МВС

Поліція виконала всі необхідні слідчі дії у справі активістки Катерини Гандзюк рамках своїх повноважень та за рішенням Генеральної прокуратури України від 5 листопада передала справу до Головного слідчого управління Служби безпеки України. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ.

«В межах повноважень Національна поліція України допитала як свідків 367 осіб, призначила 21 судову експертизу, провела дев’ять обшуків, чотири слідчих експерименти, 26 оглядів, 100 негласних слідчих дій відносно 31 особи. Закінчилось слідство щодо п’яти обвинувачених – це виконавці та організатори злочину», – ідеться у повідомленні.

Встановленням замовників злочину займається СБУ, після передачі справи у відомстві зможуть об’єднати провадження, зазначили у МВС.

Читайте також: США закликають притягти до відповідальності винних у вбивстві Гандзюк

Голова Національної поліції України Сергій Князєв висловив сподівання, що замовник нападу на чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті, буде встановлений.

Коментуючи повідомлення про смерть Гандзюк раніше 4 листопада в лікарні в Києві, Князєв нагадав: слідчі вже перекваліфікували цю справу як «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

Відому в Херсоні діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного відпустили під домашній арешт.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці раніше вже змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з потерпілою заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі потерпілої з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.

Увечері в неділю, 4 листопада, під будівлями Міністерства внутрішніх справ у Києві й регіональних відділів МВС іще в кількох містах України відбулися акції з вимогами знайти і притягти до відповідальності замовників убивства Гандзюк.