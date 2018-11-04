У ГПУ доповіли про перебіг розслідування нападу на Гандзюк

У Генеральній прокуратурі України розповіли, як саме відбувається розслідування нападу на чиновницю міськради Херсона Катерину Гандзюк, яка через той напад померла раніше 4 листопада.

Генеральний прокурор Юрій Луценко, провівши нараду з цього приводу, заявив, що переживає її смерть як особисте горе, і, висловивши співчуття її рідним і друзям, повідомив: «Слідство Нацполіції, яке ні на день не зупинялося, в якому проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні та інші процесуальні дії, скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. Із метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва».

«Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні, – буде виконано», – додав Луценко у фейсбуці.

Його речниця Лариса Сарган, зі свого боку, навела більше подробиць перебігу розслідування. Вона нагадала, що у зв’язку зі смертю Гандзюк поліція перекваліфікувала провадження зі спроби вбивства на умисне вбивство.

Як повідомила вона у фейсбуці, відразу після нападу за фактом замаху на вбивство Головне управління Нацполіції в Херсонській області відкрило кримінальне провадження. Правоохоронці встановили 5 осіб, які об’єктивно підозрюються в організації та здійсненні злочину, всім суд обрав запобіжні заходи. Наразі під вартою перебувають двоє з них, імена яких наведено як С.Торбін та М.Грабчук; іншим, у зв’язку із співпрацею зі слідством, суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

«Наразі у цьому кримінальному провадженні триває досудове розслідування, під час якого було: допитано 367 осіб; призначено та проведено 21 експертизу; проведено 9 обшуків та 26 оглядів. Крім того, центральне управління СБ України проводить досудове розслідування за фактом визначення замовника вказаного злочину. У зв’язку з цим 28 жовтня С.Торбіна із Херсонського СІЗО для проведення слідчих дій направили до центрального управління СБУ в м. Київ», – мовиться в повідомленні речниці генпрокурора.

Раніше 4 листопада голова Національної поліції України Сергій Князєв висловив сподівання, що замовник нападу на Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті, буде встановлений.

«Оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена – їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Тобто що стосується організатора і виконавців – свою роботу поліція виконала. Водночас хочу нагадати, що, за ініціативи Генеральної прокуратури, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження і працює над встановленням замовника цього підлого нападу. Національна поліція України надає всю необхідну допомогу, аби замовник був названий і поніс покарання. У зв’язку зі смертю потерпілої очікуємо, що затримані організатори нападу дадуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували… Ми докладемо усіх зусиль, аби мотиви цього злочину були встановлені, а замовники – притягнуті до відповідальності», – написав голова Нацполіції у фейсбуці.

Відому в Херсоні діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці раніше вже змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з потерпілою в лікарні заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі потерпілої з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.

Деякі політичні кола створюють значний суспільний резонанс навколо нападу на Катерину Гандзюк, як раніше навколо вбивства юристки Ірини Ноздровської, щоб представити ці події під виглядом бездіяльності нинішньої української влади, а також викликати критичну реакцію на Заході через «нерозкриті напади на активістів».

Зокрема, ввечері в неділю, 4 листопада під будівлями Міністерства внутрішніх справ у Києві й регіональних відділів МВС іще в кількох містах України проводять акції з вимогами знайти і притягти до відповідальності замовників убивства Гандзюк.