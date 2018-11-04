«Я не знав Катерину Гандзюк, але хочу почути вирок її вбивцям» (огляд соцмереж)

Четвертого листопада у спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк» з’явилась інформація про смерть активістки. 31 липня її облили концентрованої сірчаною кислотою невідомі нападники. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей. Катерина Гандзюк пережила низку операцій, але медикам так і не вдалося її врятувати. Радіо Свобода зібрало перші коментарі та реакції.

«Померла від наслідків, від отриманих опіків, бо на Катю вилили літр кислоти, і це її вбило, –​ написали друзі Катерини Гандзюк 4 листопада.

Смерть Гандзюк у своїх дописах підтвердили зокрема правозахисниця Ольга Решетилова і народна депутатка Олена Сотник.

Також друзі Гандзюк у Херсоні підтвердили, що інформація про її смерть відповідає дійсності.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на вбивство».

Третього серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з Гандзюк заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі активістки з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство. 4 листопада справу все ж перекваліфікували на «умисне вбивство».

«Вибачте, так а хто замовив Катю Гандзюк?»

Незадовго після нападу у соцмережах розпочався флешмоб «Вибачте, так а хто замовив Катю Гандзюк?». Користувачі розміщували портрет Катерини у себе на сторінці та писали це питання на сторінках Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Президент України Петро Порошенко також звернувся до правоохоронців із проханням якнайшвидше розслідувати справу Катерини Гандзюк та знайти винних у нападі.

Журналіст Данило Мокрик про реакцію Петра Порошенка:

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов наголошує, що не може пригадати ефективних та результативних розслідувань щодо нападів та вбивств на журналістів та активістів: «Я не можу згадати жодного випадку, коли «злочин на особому контролі бла-бла» закінчилось справедливістю».

«Винні мають понести покарання», – написав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Смерть Катерини Гандзюк прокоментувала й екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко.

Прокоментував також народний депутат від «Радикальної партії» Олег Ляшко:

Боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська пише: «Через кримінальні злочини, скоювані колишніми військовослужбовцями ЗСУ, суспільство починає погано ставитись до всіх фронтовиків. А тут ще й добровольці».

Журналістка Катерина Сергацкова ділиться спогадами про своє знайомство з Катериною Гандзюк.

Журналістка Христина Бердинських ставить питання: «Як почувається в цю секунду новоспечений кандидат в президенти Ілля Кива, який сипав звинуваченнями на адресу Каті Гандзюк в телеефірі?»

Політичний аналітик Кирило Сазонов висловлює сподівання, що винних все-таки покарають.

Журналіст Богдан Буткевич пише, що смерть Катерини Гандзюк може стати предметом політичних маніпуляцій.

Журналіст Віталій Портников виступає із подібною думкою: «Ця смерть стане черговою перевіркою на блюзнірство, на спроби піаритися на чужому горі і робити собі політичний капітал на чужій крові».

Співробітник Кіровоградського окружного адміністративного суду Роман Брегей зауважує: «Держава виявилась неспроможною захистити життя людини, котра не мирилась зі злом у житті всіх».

«Коли будете чути «Херсон – це Україна», знайте що в тому й її велика частка. Прощай, Катю, мені буде бракувати твого іронічного розуму», – написав журналіст Роман Кабачій.

​Журналіст Тарас Міщенко пише: «Було б добре, якби 5 років президенства Порошенка запам’ятались тільки асоціацією з ЄС і безвізом, і посиленням санкцій по відношенню до Росії. Але вони, на жаль, запам’ятаються в тому числі й смертю Каті Гандзюк»​

Народний депутат Мустафа Найєм звернувся до журналістів та правоохоронців.

Свої співчуття у зв’язку зі смертю херсонської активістки Катерини Гандзюк висловив Європейський комісар з питань переговорів щодо розширення та політики сусідства Йоганнес Ган.

«Дуже засмучений новинами про смерть неймовірно сміливої Катерини Гандзюк. Атаки на активістів громадянського суспільства неприйнятні. Винні в цьому жорстокому злочині мають бути притягнені до відповідальності. Мої думки з її родиною і друзями», – написав Ган.

Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного – відпустили під домашній арешт.