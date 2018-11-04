Голова Нацполіції сподівається на розкриття замовника вбивства Гандзюк

Голова Національної поліції України Сергій Князєв висловив сподівання, що замовник нападу на чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті, буде встановлений.

Коментуючи повідомлення про смерть Гандзюк раніше 4 листопада в лікарні в Києві, Князєв нагадав: слідчі вже перекваліфікували цю справу як «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

«Оскільки слідство майже завершене, вся доказова база зібрана, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена – їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Тобто що стосується організатора і виконавців – свою роботу поліція виконала. Водночас хочу нагадати, що, за ініціативи Генеральної прокуратури, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження і працює над встановленням замовника цього підлого нападу. Національна поліція України надає всю необхідну допомогу, аби замовник був названий і поніс покарання. У зв’язку зі смертю потерпілої очікуємо, що затримані організатори нападу дадуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували… Ми докладемо усіх зусиль, аби мотиви цього злочину були встановлені, а замовники – притягнуті до відповідальності», – написав голова Нацполіції у фейсбуці.

Відому в Херсоні діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного відпустили під домашній арешт.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці раніше вже змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з потерпілою заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі потерпілої з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.

Деякі політичні кола створюють значний суспільний резонанс навколо нападу на Катерину Гандзюк, як раніше навколо вбивства юристки Ірини Ноздровської, щоб представити ці події під виглядом бездіяльності нинішньої української влади, а також викликати критичну реакцію на Заході через «нерозкриті напади на активістів».

Зокрема, ввечері в неділю, 4 листопада під будівлями Міністерства внутрішніх справ у Києві й регіональних відділів МВС іще в кількох містах України проводять акції з вимогами знайти і притягти до відповідальності замовників убивства Гандзюк.