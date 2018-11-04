«Вимагаємо покарати»: акція-реквієм за Катериною Гандзюк у Києві

4 листопада під стінами Міністерства внутрішніх справ України, у Києві, зібралися активісти на акцію-реквієм, вимагали покарати замовників та убивць херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк.

Слідчі змінили кваліфікацію нападу на херсонську громадську діячку Катерину Гандзюк на вбивство. Про це повідомляє Національна поліція.

«Слідство майже завершене, вся доказова база зібрана, найближчим часом матеріали кримінального провадження передамо до суду. Якщо провина затриманих буде доведена – їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве ув‘язнення», – стверджує голова Національної поліції України Сергій Князєв.

​За його словами, свою роботу Національна поліція виконала.

Тепер кримінальне провадження розслідується як умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю групою осіб на замовлення.​ Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного – відпустили під домашній арешт.​

​Раніше, 31 липня, громадську діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради облили концентрованою сірчаною кислотою. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і сильне пошкодження очей.

На цьому відеозверненні, знятому понад місяць тому, ще жива активістка звернулася до українців.

«Я знаю, що виглядаю зараз погано. І я знаю, що я виглядаю набагато краще, ніж виглядають сьогодні в Україні справедливість і правосуддя», – сказала вона.

Свої співчуття у зв’язку зі смертю херсонської активістки висловив Європейський комісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Ган.​

«Дуже засмучений новинами про смерть неймовірно сміливої Катерини Гандзюк. Атаки на активістів громадянського суспільства неприйнятні. Винні в цьому жорстокому злочині мають бути притягнені до відповідальності. Мої думки з її родиною і друзями», – написав Ган.

Президент України Петро Порошенко закликав притягти до відповідальності винних у смерті Гандзюк. Під час промови на зустрічі з українською громадою в Анталії, Туреччина, він закликав докласти усіх зусиль, аби розкрити справу про замах на Гандзюк.

Напад на Катерину Гандзюк – далеко не перший замах на життя людей із активною громадською позицією. Реальна кількість таких злочинів набагато більша.

Точну кількість нападів та убивств активістів назвати немає можливості. Міністерство внутрішніх справ не виділяє їх із загального числа злочинів, а правозахисні організації не мають достатніх засобів та ресурсів збирати, перевіряти та зводити в єдиний реєстр інформацію з усіх регіонів. Радіо Свобода склало хронологію нападів на активістів у серпні-вересні цього року.

​​2 листопада стався ще один замах на життя громадського активіста з Павлограда Юрія Малімонова. На Дніпропетровщині місцеві активісти заявили, що вимагають від правоохоронців об’єктивного розслідування нападу на їхнього колегу. Інцидент стався серед білого дня. Чоловік дивом вижив. До реанімації його доправили в критичному стані, зараз його стан тяжкий, але стабільний. Активісти пов’язують напад з громадською активністю потерпілого, зокрема, з його принциповою позицією щодо вуличної «реклами» наркотиків.

За даними правозахисників, за останній рік в Україні вчинено понад 50 нападів на активістів. Йдеться про побиття, обливання кислотою, вандалізм та навіть убивства. Правозахисні організації заявляють про гальмування розслідувань окремих випадків.