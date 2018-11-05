США закликають притягти до відповідальності винних у вбивстві Гандзюк

США закликають українську владу притягти до відповдальності всіх причетних до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це ввечері 4 листопада заявила посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович.

«Від імені уряду США й американського народу висловлюю свої найглибші співчуття родині й друзям Катерини Гандзюк. Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками», – цитує Йованович офіційний Twitter-акаунт посольства США.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв висловив сподівання, що замовник нападу на чиновницю Херсонської міськради Катерину Гандзюк, який призвів до її смерті, буде встановлений.

Коментуючи повідомлення про смерть Гандзюк раніше 4 листопада в лікарні в Києві, Князєв нагадав: слідчі вже перекваліфікували цю справу як «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

Відому в Херсоні діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

Трьох затриманих за підозрою в нападі на Гандзюк тримають під вартою, ще одного відпустили під домашній арешт.

Правову кваліфікацію справи правоохоронці раніше вже змінювали кілька разів: від «хуліганства» через «умисні тяжкі тілесні ушкодження» до «замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю». 3 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко після спілкування з потерпілою заявив, що розслідування справи передадуть Службі безпеки України.

24 вересня адвокат Євгенія Закревська повідомила, що у справі потерпілої з’явилась додаткова кваліфікація – замовне вбивство.

Увечері в неділю, 4 листопада, під будівлями Міністерства внутрішніх справ у Києві й регіональних відділів МВС іще в кількох містах України відбулися акції з вимогами знайти і притягти до відповідальності замовників убивства Гандзюк.