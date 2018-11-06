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06 Листопад 2018, Київ 13:15
Новини | Політика

Генпрокурор Луценко оголосив про відставку

Юрій Луценко, генеральний прокурор України

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Раніше Луценко наголошував, що «смерть Каті Гандзюк переживає як особисте горе»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив про свою відставку. Про це він заявив, виступаючи 6 листопада у Верховній Раді України.

Раніше він наголошував, що «смерть Каті Гандзюк переживає як особисте горе».

Верховна Рада України раніше 6 листопада викликала на доповідь щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів керівників силових відомств.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

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