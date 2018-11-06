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06 Листопад 2018, Київ 11:42
Новини | Політика

Справа Гандзюк: до Ради викликали силовиків

У Раді чекають на керівників силових відомств

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Верховна Рада України викликала на доповідь щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших активістів керівників силових відомств.

Відповідне рішення підтримали 222 народних депутати.

Очікується, що силовики прибудуть до парламенту сьогодні о 12:30.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада в одній із лікарень Києва
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