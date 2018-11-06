Держдепартамент США закликав притягти до відповідальності вбивць Гандзюк

Сполучені Штати засуджують напади на активістів громадянського суспільства та закликають притягти до відповідальності вбивць Катерини Гандзюк. Про це 6 листопада заявила речниця Держдепартаменту США Гізер Науерт.

«США висловлюють найглибші співчуття родині та друзям Катерини Гандзюк. Напади на громадянське суспільство України мають припинитися. Ті, хто відповідальний за замовлення і вчинення цієї жахливої атаки, повинні бути притягнуті до суду», – написала Науерт у мережі Twitter.

Раніше заяву такого ж змісту зробила посол США в Україні Марі Йованович.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.