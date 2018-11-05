Дипломати Європи коментують смерть Катерини Гандзюк

Міністр зовнішніх справ Великої Британії Джеремі Хант висловив свої співчуття у зв’язку зі смертю громадської діячки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

«Ще один сумний день для демократичних цінностей у світлі вчорашньої смерті антикорупційної активістки Катерини Гандзюк», – написав Хант.

Він нагадав, що президент України Петро Порошенко пообіцяв забезпечити здійснення правосуддя і висловив «щиросердну підтримку» такому наміру.

Коментар посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля оприлюднила прес-служба його дипломатичної місії.

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«Ми глибоко стурбовані зростанням кількості нападів на активістів і політиків. Злочинці й їх покровителі мають бути притягнуті до відповідальності. Не можна допустити панування атмосфери безкарності», – йдеться в заяві.

А голова Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом закликала українську влади забезпечити «безпечне середовище для представників громадянського суспільства».

Напередодні зі схожим закликом до Києва звернулася посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

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У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.