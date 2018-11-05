Активісти назвали причини смерті Гандзюк

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла внаслідок поліорганної недостатності та хімічних опіків із залученням 30-39% тіла, повідомили активісти на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

«Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність; хімічні опіки із залученням 30-39% тіла; напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень», – заявили активісти.

Органи влади наразі не підтверджують ці дані.

Активісти зазначили, що прощання з Гандзюк відбудеться 7 листопада в Херсоні.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.