В БПП назвали делегатів до комісії, яка контролюватиме розслідування вбивства Гандзюк

Парламентська фракція партії «Блок Петра Порошенка» заявила про підтримку створення Тимчасової слідчої комісії, яка контролюватиме розслідування вбивства громадської діячки Катерини Гандзюк.

«Фракція вирішила делегувати до складу комісії народних депутатів Віктора Короля, Валерія Карпунцова, Юрія Буглака, Сергія Алєксєєва, Максима Саврасова та Ірину Суслову», – йдеться в повідомленні партії.

Коментуючи це рішення, заступниця голови Верховної Ради і член фракції БПП Ірина Геращенко підкреслила, що ТСК повинна займатись контролем розслідування, а не самим слідством.

«Депутати не можуть собою підмінити слідчих. Повне розслідування злочину – відповідальність силових структур і правоохоронних органів. Взагалі, профілактика злочинів має стати ключовим завданням правоохоронців. Треба зупинити цей бандитизм і безкарність», – заявила вона.

Створити тимчасову слідчу комісію, яка контролюватиме розслідування нападів на активістів, вимагали депутати від кількох партій. Раніше 5 листопада одна з них, представниця БПП Світлана Заліщук, звинуватила свою і ще кілька фракцій у блокуванні створення ТСК.

Читайте також: Поліція: слідчі мають достатньо матеріалів, щоб довести вину замовників убивства Гандзюк

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.