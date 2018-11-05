Покривати замовників при такому резонансі нелогічно – представник МВС про справу Гандзюк

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Мартиненко, голова громадської ради МВС, радник міністра МВС; Олена Сотник, народний депутат України.

Смерть херсонської активістки Катерини Гандзюк знову привернула увагу до нападів на активістів в Україні. За останній рік в Україні сталося понад 40 нападів. Про це заявила незадовго до своєї смерті сама Катерина Гандзюк. Наприкінці липня її облили сірчаною кислотою, а напередодні Катерина померла. Замовники нападу досі на волі.

Олександр Лащенко: Пане Мартиненко, у розслідуванні замаху на Катерину Гандзюк, який виявився успішним, на жаль, по-перше, поліція кваліфікує напад на Гандзюк вже як вбивство, а з іншого боку, поліція вже завершила слідчі дії у цій справі, передала їх у СБУ. Так?

Замовника знайти у будь-якій справі – це непроста процедура. Але я думаю, що СБУ досить ефективно над тим попрацює

​Володимир Мартиненко: Це вже завершене вбивство. Сьогодні поліція передала всі розслідувальні матеріали до СБУ. Ще раніше, за ініціативою ГПУ, СБУ почала розслідувати справу Катерини Гандзюк відносно встановлення замовників цього злочину, бо там звучали, в тому числі, звинувачення в бік правоохоронців, щоб справа була неупередженою.

Замовника знайти у будь-якій справі – це непроста процедура. Але я думаю, що СБУ досить ефективно над тим попрацює. Те, що робила поліція, де були виконавці злочину, організатори злочину, то вони зараз затримані. Слідство закінчене в цій частині.

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Коли вже виходимо на судовий процес, то далі нам доведеться працювати з доказами, з тими речами, з якими нарозслідували слідчі СБУ і Нацполіції. Покривати замовників при такому величезному резонансі, тиску, у тому, що звинуваченим загрожує до 15 років ув’язнення або навіть довічне ув’язнення, мабуть, не зовсім логічно.

– Пані Сотник, це далеко не єдиний замах, напад на громадську активістку в Україні за останній рік. Як стверджують критики чинної влади, організаторів іноді вдається правоохоронцям виявити і затримати, а от із замовниками величезна проблема. Яка ваша думка з цього приводу?

Смерть Каті страшна, на превеликий жаль, вона сьогодні є символом бездіяльності правоохоронних органів

​Олена Сотник: Замовники, як правило, є люди, які контролюють або регіони цілі, або міста, які є безпосередньо тими, кого намагаються викрити активісти. Смерть Каті страшна, на превеликий жаль, вона сьогодні є символом того, що є бездіяльність правоохоронних органів з приводу розкриття справ нападів на активістів. На сьогодні вже можемо констатувати 54 справи. Це ті, щодо яких я володію фактами.

Три тижні тому група нардепів ініціювала створення ТСК. На превеликий жаль, великі фракції – БПП, «Народний фронт» – блокують створення цієї тимчасової комісії, не відповідаючи на наші листи і не делегуючи своїх представників. Але завтра будемо дотискати і намагатися в стінах парламенту створити контрольний орган, тобто слідчу комісію, яка розбиратиметься в причинах, чому такі масові напади на активістів і масові відсутні результати розслідувань.

Для нас це дуже небезпечна тенденція. Transparency International за минулий рік по всій території країн нашого континенту зафіксували менше від 100 нападів на активістів. З них половина припадає на Україну.

– Пані Сотник, ви минулої ночі брали участь разом з активістами в акції з вимогами знайти замовників нападів на активістів під стінами МВС на вулиці Богомольця у Києві, так? До вас хтось вийшов під час цієї акції?

Олена Сотник: Ні. На превеликий жаль, до нас не вийшли.

Жодне посилення покарання не має жодного значення, якщо немає самого покарання і винних

Коли на Катю було здійснено замах, спочатку громадськості запропонували кандидатуру підозрюваного, людини, яка жодного відношення не мала до злочину. І вже під тиском суспільства поліція знайшла безпосередньо виконавців. Після цього справа була передана до СБУ, тому що Катерина заявила, що не довіряє поліції. Мова зараз йде про те, що поліція має розслідувати інші справи по інших нападах на активістів.

Жодне посилення покарання не має жодного значення, якщо немає самого покарання і винних немає. Коли є тотальна безвідповідальність, коли знають, що ті злочини не будуть розслідуванні, звичайно, це породжує масштабні напади на активістів.

Володимир Мартиненко: Не треба заполітизовувати кримінальних справ. Насправді у нас нападів на активістів, на представників громадськості і взагалі будь-яких нападів на українських громадян в країні дуже багато. І всі вони мають розслідуватися в обов’язковому порядку.

Учасники бойових дій, які були героями вчора, – з’являється дуже багато випадків, коли вони починають бути злочинцями сьогодні

Я хотів би звернутися до народних депутатів. Давайте спробуємо визначити категорію активних представників української громадськості, щоб українська держава могла їх захищати. У нас є окремі категорії, які працюють, наприклад, по розслідуванню – журналісти. Кількість нападів на журналістів після того, як їх окремо виділили, зменшилася. Ті ж самі слідчі, представники правоохоронних органів будь-яких державою захищені.

Є окрема категорія, яка є представниками громадськості, які проводять дуже багато розслідувань. Тут вони попадають у величезну зону ризику. Дуже багато нападів на людей з активною громадською позицією пов’язані з їхніми корупційними чи антикорупційними розслідуваннями.

Учасники бойових дій, які були героями вчора, – з’являється дуже багато випадків, коли вони починають бути злочинцями сьогодні. В Україні відсутня загальна система реабілітації і адаптації людей, які приймали участь у захисті країни.