Справа Гандзюк: Луценко, Князєв і Аваков звітують у Раді - трансляція

Сьогодні, 6 листопада, в Верховній Раді на пленарному засіданні о 12:30 почався виступ керівників МВС, Генеральної прокуратури, СБУ.

Народні депутати заслухають інформації силовиків щодо стану розслідувань нападів на громадських активістів.

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За перші дев’ять місяців 2018 року в Україні зафіксували понад 50 нападів на активістів.

Постраждала внаслідок одного з них – Катерина Гандзюк, громадська активістка і радниця міського голови Херсону – померла 4 листопада в опіковому центрі в Києві.