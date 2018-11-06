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06 Листопад 2018, Київ 14:42
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Справа Гандзюк: Луценко, Князєв і Аваков звітують у Раді - трансляція

Під час виступу в Раді Луценко заявив про свою відставку

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Сьогодні, 6 листопада, в Верховній Раді на пленарному засіданні о 12:30 почався виступ керівників МВС, Генеральної прокуратури, СБУ.

Народні депутати заслухають інформації силовиків щодо стану розслідувань нападів на громадських активістів.

Дивіться трансляцію цього виступу на Радіо Свобода:

За перші дев’ять місяців 2018 року в Україні зафіксували понад 50 нападів на активістів.

Постраждала внаслідок одного з них – Катерина Гандзюк, громадська активістка і радниця міського голови Херсону – померла 4 листопада в опіковому центрі в Києві.

Вбивство Катерини Гандзюк і напади на інших активістів: хто відповість?
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Вбивство Катерини Гандзюк і напади на інших активістів: хто відповість?

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