Справа Гандзюк: Рада схвалила постанову про створення слідчої комісії

Верховна Рада України 6 листопада підтримала постанову про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування нападу на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

За відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів.

Очолить ТСК позафракційний народний депутат Борислав Береза, а його заступником буде депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Алєксєєв. Загалом до складу комісії увійдуть 18 членів парламенту від різних фракцій та позафракційні депутати.

Серед функцій ТСК – перевірка перебігу розслідування правоохоронними органами нападів на громадських активістів.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.