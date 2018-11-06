Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Листопад 2018, Київ 14:46
Новини | Політика

Порошенко: винним у вбивстві Гандзюк загрожує довічне ув’язнення

Президент додав, що цей злочин, за даними представників правоохоронних органів, «значною мірою розкритий»

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що винним у вбивстві чиновниці Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк загрожує довічне ув’язнення.

«Після того, як справу перекваліфіковано на вбивство, їм загрожує, абсолютно справедливо і об’єктивно, довічна найвища форма покарання», – сказав Порошенко 6 листопада на зустрічі з молоддю в Києві.

Президент додав, що цей злочин, за даними представників правоохоронних органів, «значною мірою розкритий: знайдений вбивця; помічники, які зізналися; затриманий організатор». Водночас він наголосив, що справа має бути розслідувана до кінця, оскільки ще не встановлений замовник вбивства.

Читайте також: Справа Гандзюк: Луценко, Князєв і Аваков звітують у Раді - трансляція

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

ЄС закликає українську владу розслідувати вбивство Гандзюк – відео
Embed
ЄС закликає українську владу розслідувати вбивство Гандзюк – відео

No media source currently available

0:00 0:00:51 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG