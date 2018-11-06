Порошенко: винним у вбивстві Гандзюк загрожує довічне ув’язнення

Президент України Петро Порошенко заявляє, що винним у вбивстві чиновниці Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк загрожує довічне ув’язнення.

«Після того, як справу перекваліфіковано на вбивство, їм загрожує, абсолютно справедливо і об’єктивно, довічна найвища форма покарання», – сказав Порошенко 6 листопада на зустрічі з молоддю в Києві.

Президент додав, що цей злочин, за даними представників правоохоронних органів, «значною мірою розкритий: знайдений вбивця; помічники, які зізналися; затриманий організатор». Водночас він наголосив, що справа має бути розслідувана до кінця, оскільки ще не встановлений замовник вбивства.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.