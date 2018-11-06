Коаліція не підтримає відставку генпрокурора – Геращенко

Перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що провладна коаліція не підтримає відставку генерального прокурора України Юрія Луценка.

«Юрій Віталійович поставив це питання. Я звертаюся зараз до голови парламенту поставити на голосування, і ми побачимо, що коаліція не дає на це голоси», – сказала перший віце-спікер Верховної Ради України на засіданні парламенту 6 листопада.

Спікер Андрій Парубій поставив питання про відставку Луценка на рейтингове голосування. Воно здобуло підтримку лише 38 депутатів за необхідних 226.

Генпрокурор заявив, що подає на ім’я президента заяву про відставку під час сьогоднішнього засідання парламенту, де він разом із керівниками інших силових відомств (МВС і СБУ) звітував про розслідування справ щодо нападів на активістів, зокрема справи про вбивство Катерини Гандзюк.

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«Я сьогодні подаю заяву про відставку президенту України, і ви у парламенті маєте розглянути це питання. Прошу зробити це цього тижня», – сказав Луценко.

Юрій Луценко став генпрокурором України у травні 2016 року. Термін повноважень генпрокурора становить шість років. Для звільнення генпрокурора президент має внести подання до Верховної Ради, а парламент має дати свою згоду.