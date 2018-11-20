Мер Херсона: Гандзюк назвала конкретне прізвище можливого замовника нападу на неї

Міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, якого викликала на допит тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо нападу на чиновницю Херсонської міської Ради Катерину Гандзюк та на інших активістів, частково переказав зміст розмов із нею в лікарні. За його словами, померла назвала прізвище ймовірного замовника.

«Коли я на наступний день після нападу говорив з Катею в лікарні, і спитав, хто міг їі замовити, вона відповіла: «Русня». Наступного дня вона назвала конкретне прізвище. І коли Катя померла, я повідомив його слідчому СБУ. Озвучувати не буду, бо цим ми б фактично нашкодили слідству і попередили замовника», – сказав Миколаєнко.

Окрім того, за словами Миколаєнка, Гандзюк назвала конкретних силовиків з різних відомств, які передавали цій особі дані про її пересування.

Володимир Миколаєнко додав, що Катерину Гандзюк обурював той факт, що особи, які ходили Херсоном з триколорами, нині співпрацюють з силовиками чи з помічниками представників влади. Окрім того, мер Херсона переказав твердження Гандзюк, що місцеве управління СБУ переважно «готове підтримати можливий прихід Росії». Тому вона вимагала, щоб слідство вело київське, а не місцеве управління СБУ.

При цьому Миколаєнко скептично поставився до заяв про причетність до вбивства представників «Батьківщини» або лідера «Самопомочі», мера Львова Андрія Садового.

«Садовому певна конкретна особа вклала прізвище Гандзюк у вуха... Він вибачився пізніше. Хоча це його уповні не виправдовує», – сказав мер Херсона.

Володимир Миколаєнко згадав також підпали житла активістів у Херсоні, за які затримали прихильників сепаратизму. Він зауважив, що «хотіли підпалити й житло Гандзюк, але тоді завадили металеві двері в тамбурі».

Загалом слідство розглядає 12 версій убивства Катерини Гандзюк, повідомив заступник голови ТСК депутат Сергій Алексеєв.

Наразі слідча комісія парламенту працює за зачиненими дверима – зокрема, заслуховує відповіді правоохоронних органів.

Наступне засідання ТСК щодо вбивства Гандзюк та нападів на інших активістів відбудеться в Херсоні 29-30 листопада. Для цього міський голова вже надав одне з приміщень міськради.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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