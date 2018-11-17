До Авакова приїхали активісти – вимагати його відставки

Активісти «Автомайдану», «Центру протидії корупції», ветеранських організацій та інших об’єднань провели у Києві спільну акцію протесту «Аваков, йди!» під «резиденцією» міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, яка розташована на території лікарні Головного управління МВС у Київській області.

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Незнайдені винуватці вбивства активістки Катерини Гандзюк, журналіста Павла Шеремета, нападів на понад 50 активістів, а також відсутність ефективних реформ і корупція у відомстві – це ті причини, кажуть активісти, через які вони вимагали відставки Авакова.

«Через те, що допустили напади на активістів і відсутність нормального розслідування, відбулися убивства Гандзюк та нові напади. Кримінал, якому все одно, на кого нападати, на активіста чи на бізнесмена, почав відчувати безкарність. Через рік Аваков піде на «смітник» історії, і це наша стратегічна перемога. Але цей рік ми втрачаємо: можуть бути нові убивства», – заявив Віталій Шабунін, співорганізатор акції, голова «Центру протидії корупції».

Активісти обмалювали та обклеїли огорожу «резиденції» Авакова лозунгами, спрямованими проти очільника МВС та проти зволікання зі слідством у резонансних злочинах, а наостанок підпалили фаєри.

Поліція не втручалася у перебіг протесту: біля місця проведення акції чергувало лише кілька працівників «поліції діалогу» без зброї.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради на чолі з Бориславом Березою, яка паралельно із СБУ розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів, як повідомлялося напередодні, у закритому режимі опитує силовиків і свідків.

Депутати, які входять до комісії, проголосували 15 листопада за те, що пріоритетом їхньої роботи на найближчі дні буде розслідування нападів на активістів у Херсоні (справа Катерини Гандзюк), в Одесі (три напади на Сергія Стерненка та атаки на інших активістів), а також у Києві та області (граната, кинута до квартири Сергія Мазура), в Харкові та області та в Сєверодонецьку на Луганщині. Пропозиція про розслідування двох нападів у Тернополі набрала лише шість голосів.

Запрошені на засідання ТСК представники СБУ, ГПУ і МВС наголосили, що звітуватимуть перед депутатами лише в закритому режимі за умови, що кожний присутній дасть підписку про нерозголошення таємниці слідства. Про це, зокрема, заявив начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

Наступне засідання буде виїзним, 29–30 листопада в Херсоні депутати мають намір допитати представників місцевої влади, представників прокуратури і Нацполіції та решту свідків у справі вбивства Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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