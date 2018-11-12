Хто такий Ігор Павловський, якого заарештували у справі Гандзюк 

12 листопада суд у Херсоні заарештував без альтернативи застави Ігоря Павловського. Його підозрюють у причетності до нападу на херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк. Жінку облили сірчаною кислотою 31 липня. 4 листопада вона померла.

Справа Гандзюк набула не тільки всеукраїнського, але й міжнародного резонансу. На Заході неодноразово лунали заклики до української влади ретельно розслідувати серію нападів на активістів, у тому числі і на Гандзюк.

​Ігор Павловський –​ непублічна особа. Ось що відомо про нього з відкритих джерел:

Колеги та знайомі Катерини Гандзюк, які об’єдналися в Facebook-спільноту «Хто замовив Катю Гандзюк?», ще 5 листопада повідомили, що Павловський (прізвисько «Собака») є посередником між виконавцями нападу на активістку та замовником.

між виконавцями нападу на активістку та замовником. Павловський до 6 листопада був помічником народного депутата Миколи Паламарчука (фракція «Блоку Петра Порошенка»).

народного депутата Миколи Паламарчука (фракція «Блоку Петра Порошенка»). Павловський є колишнім помічником народного депутата сьомого скликання від Партії регіонів Юрія Самойленка. Також активісти пов’язують його з депутатом-регіоналом шостого скликання Олексієм Журавком, який був помічений на території окупованих Росією півдня і сходу України.

Юрія Самойленка. Також активісти пов’язують його з депутатом-регіоналом шостого скликання Олексієм Журавком, який був помічений на території окупованих Росією півдня і сходу України. Ігор Павловський у коментарі Радіо Свобода звинувачення відкинув і стверджував, що з Катериною Гандзюк навіть не був знайомий.

Спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?» стверджує, що Павловський передавав грошові кошти за вбивство Гандзюк Сергію Торбіну , якого слідство називає організатором нападу на Гандзюк.

, якого слідство називає організатором нападу на Гандзюк. Сам Павловський заявив «Громадському», що знайомий із Сергієм Торбіним. В інтерв’ю 7 листопада Павловський вкотре спростував свою причетність до злочину.

Херсонські ЗМІ називають Павловського заступником громадського формування з охорони громадського порядку «Чорний туман» , яке сформоване в тому числі з бійців, котрі мали стосунок до Української добровольчої армії.

, яке сформоване в тому числі з бійців, котрі мали стосунок до Української добровольчої армії. За даними Генеральної прокуратури, Павловського затримали 10 листопада, в суботу.

10 листопада, в суботу. В понеділок, 12 листопада він був арештований на підставі статей Кримінального кодексу України, в яких ідеться про організацію умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю на замовлення.

Виконувачка обов’язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерина Гандзюк померла в лікарні в Києві 4 листопада через наслідки нападу на неї – через три місяці після того, як 31 липня її облили в Херсоні концентрованою сірчаною кислотою. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей.

Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження розслідується як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Кримінальний кодекс передбачає за такі дії від 10 до 15 років позбавлення волі або й довічне ув’язнення, з можливою конфіскацією майна.

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У цій справі дотепер затримали п’ятьох осіб, зокрема, й підозрюваного в організації злочину. Замовник нападу поки що не відомий. Як повідомляв 6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, на той час правоохоронці мали підозри щодо 12 осіб, що могли бути замовниками нападу. За рішенням ГПУ поліція, яка виконала всі необхідні слідчі дії в цій справі, передала справу до Служби безпеки України, яка займається також встановленням замовників нападу.