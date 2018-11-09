СБУ отримала справу Гандзюк: «активно ведеться робота»

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що СБУ отримала провадження про вбивство чиновниці Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк і працює над розслідуванням.

«Ми вже отримали кримінальне провадження, його об’єднано з тим провадженням, яке було в нас щодо особи замовника, активно ведеться робота», – сказав Грицак 9 листопада в Києві.

Про якісь конкретні результати, за його словами, наразі говорити передчасно.

«Я усвідомлюю відповідальність і свою, і наших оперативних співробітників, насамперед слідчих підрозділів, у необхідності якомога швидшого внесення ясності й притягнення винних до відповідальності», – заявив голова СБУ.

Він пообіцяв оприлюднити інформацію, як тільки СБУ матиме нові дані. Грицак також закликав всіх, хто має якусь інформацію у справі, повідомляти її СБУ.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину. Замовник нападу поки що невідомий.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

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