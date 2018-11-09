Єврокомісар Ган: убивство Гандзюк і злочини проти активістів мають бути покарані

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган заявив, що вбивці Катерини Гандзюк і нападники на громадських активістів мають бути притягнуті до відповідальності. Про це єврокомісар сказав пізно ввечері 8 листопада в Києві на зустрічі з представниками громадянського суспільства, першій у межах його перебування в українській столиці.

«Без суворого дотримання верховенства права і незалежних судових інституцій не буде стабільної, сучасної та процвітаючої України», – написав Йоганнес Ган у мережі Twitter.

«Слідом за Анґелою Меркель єврокомісар Йоганнес Ган тепер теж хоче знати, хто замовив Катю Гандзюк», – відзначила в соцмережах учасниця зустрічі, голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою 31 липня. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей. Її літаком доставили на лікування до Києва і надали охорону.

У цій справі затримали п’ять людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину.

Після смерті активістки поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження буде розслідуватися як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає за такі дії від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган прибув в Україну з дводенним візитом 8 листопада.

Як повідомили у представництві Євросоюзу в Україні, 9 листопада Ган зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, керівником НАБУ Артемом Ситником.

На зустрічі з Гройсманом Ган має представити новий звіт про виконання Угоди про асоціацію, що містить оцінку прогресу, якого Україна досягла минулого року.

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