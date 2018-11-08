Завтра до Києва прибуде єврокомісар Ган

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган завтра відвідає Україну.

Як повідомили у представництві Євросоюзу в Україні, Ган зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, керівником НАБУ Артемом Ситником.

На зустрічі з Гройсманом Ган має представити новий звіт про виконання Угоди про асоціацію, що містить оцінку прогресу, якого Україна досягла минулого року.

В ході візиту єврокомісар планує зустрітися з представниками громадянського суспільства і обговорити з ними останні напади на активістів. Також Ган зустрінеться з представниками громадського мовника – керівництвом і наглядовою радою.

Ган разом з представниками ООН підпише угоду ЄС-ПРООН щодо підтримки Євросоюзом сходу України (нова програма ЄС із бюджетом у 50 мільйонів євро).

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