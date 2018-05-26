Єврокомісар Ган: наразі немає зловживань, які можуть призвести до зупинення безвізу для українців

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Ган заявив, що з боку українців відсутні будь-які зловживання користування безвізовим режимом, які могли б призвести до його зупинення. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо НВ.



За словами єврокомісара, звіт Європейської комісії за грудень 2017 року свідчить про наявність певних питань, пов’язаних з візовою лібералізацією, а в цьому напрямку Україна має прогрес, але є і певні ризики.



«Знову таки – це стосується боротьби з корупцією. Але зараз немає ризиків для безвізу через поведінку українців за кордоном», – зазначив він.

Читайте також: ЄС не ліквідує безвізовий режим для українців, як про це пишуть деякі сайти

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.