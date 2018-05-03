ЄС не ліквідує безвізовий режим для українців, як про це пишуть деякі сайти

Деякі сайти повідомили, що начебто Євросоюз ліквідує безвізовий режим із Україною. Однак, йдеться лише про нові правила безвізу, які можуть почати працювати не раніше 2020 року. Окрім того, про проект, яким це передбачено, було відомо і раніше – ще з 2016 року.

«Віденська кава холоне: ЄС ліквідує безвіз для українців» – такі заголовки опублікували у мережі.

Так, наприклад, сайт antifashist.com пише: «Українська нація сумовито жартує з приводу того, що пропуск в ЄС, через який «майданівці» розвалили країну, стає платним. По суті, безвізовий режим повільно перетворюється у візовий – той самий, який був за часів Януковича», – йдеться у повідомленні.

Заголовки і повідомлення про «ліквідацію» безвізового режиму також поширили у соцмережах.

Насправді, про «ліквідацію» безвізового режиму для України не йдеться. Йдеться про зміну правил «безвізового режиму», про це цими днями повідомляли українські ЗМІ.

Як пише «Європейська правда», Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах. Робота над законопроектом з цього приводу ведеться вже давно і от зараз нарешті вийшла на фінішну пряму.

«Для тих іноземців, які нині їздять в ЄС за безвізом, буде запущена система за назвою ETIAS – European travel information and authorisation system, у перекладі – «Європейська система авторизації та інформації щодо подорожі». Дозвіл потрібен для подорожі у країни Шенгену (чотирьох «нешенгенських» членів ЄС, охоплених безвізом – Румунії, Болгарії, Хорватії та Кіпру – нововведення не стосується)», – йдеться у повідомленні.

Згідно з проектом, громадяни «безвізових країн» для поїздки до ЄС будуть зобов’язані пройти платну «авторизацію» – передати дані про себе до ЄС. Обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору в 7 євро.

Систему планують запустити з 2020 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом.

Лише за три роки обов’язкова реєстрація запрацює також для тих українців, хто їде в Польщу та до інших держав-сусідів «по землі».

Ця ініціатива не є новою. У ЗМІ писали про це ще у 2016 році.