Сарган: суд у Херсоні заарештував Павловського у справі Гандзюк

Суд у Херсоні заарештував без альтернативи застави Ігоря Павловського, якого підозрюють у можливій причетності до нападу на чиновницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

За її даними, затримали Павловського 10 листопада, а нинішній арешт здійснений на підставі статей Кримінального кодексу України, в яких ідеться про організатора умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб.

«ГПУ та СБУ працюють далі», – написала вона у твітері.

Ігор Павловський, який до 6 листопада був помічником народного депутата Миколи Паламарчука (фракція «Блоку Петра Порошенка»), за твердженням деяких херсонських активістів, нібито передав гроші виконавцям нападу. Зі свого боку, сам Ігор Павловський у коментарі Радіо Свобода звинувачення відкинув і стверджував, що з Катериною Гандзюк навіть не був знайомий.

Виконувачка обов’язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерина Гандзюк померла в лікарні в Києві 4 листопада через наслідки нападу на неї – через три місяці після того, як 31 липня її облили в Херсоні концентрованою сірчаною кислотою. За даними медиків, у неї були опіки 40% шкіри і пошкодження очей.

Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала її справу на «закінчене вбивство», і кримінальне провадження розслідується як «умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене з особливою жорстокістю, скоєне на замовлення, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Кримінальний кодекс передбачає за такі дії від 10 до 15 років позбавлення волі або й довічне ув’язнення, з можливою конфіскацією майна.

У цій справі дотепер затримали п’ятьох людей, зокрема й підозрюваного в організації злочину. Замовник нападу поки що не відомий. Як повідомляв 6 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко, на той час правоохоронці мали підозри щодо 12 осіб, що могли бути замовниками нападу. За рішенням ГПУ поліція, яка виконала всі необхідні слідчі дії в цій справі, передала справу до Служби безпеки України, яка займається також встановленням замовників нападу.