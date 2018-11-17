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17 Листопад 2018, Київ 16:24
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Дим над резиденцією Авакова: чого хотіли активісти? – відео

Дим над резиденцією Авакова: чого хотіли активісти? – відео
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Близько 300 активістів «Автомайдану», «Центру протидії корупції» ветеранських організацій та інших об’єднань вимагали відставки очільника МВС Арсена Авакова через те, що досі не знайдені винуватці вбивства активістки Катерини Гандзюк, журналіста Павла Шеремета, нападів на понад 50 активістів, а також тому, що у відомстві не відбувається ефективних реформ і процвітає корупція. Протестувальники вийшли під стіни лікарні Головного управління МВС у Київській області, де, за неофіційними даними, знаходиться резиденція Авакова.

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