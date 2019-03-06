НАБУ: провадження про незаконне збагачення щодо мера Одеси Труханова закрите

Кримінальне провадження про незаконне збагачення щодо мера Одеси Геннадія Труханова закрите, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

«На виконання рішення Конституційного суду, який фактично узаконив незаконне збагачення в Україні, детективи НАБУ розпочали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України. Серед уже закритих – справи за фактами незаконного збагачення посадовців та суддів, а також мера Одеси», – повідомили в бюро.

Водночас у НАБУ розповіли, що Одеський міський голова вже обвинувачується у заволодінні 185 мільйонів гривень міського бюджету. Справа стосовно нього слухається у Малиновському районному суді Одеси. Рішення Конституційного суду не має стосунку до цього судового процесу, оскільки Труханову інкримінують злочин, передбачений статтею 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, в свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйона гривень.

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У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.