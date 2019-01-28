Вибори-2019. Дивись, молись, голосуй: як політики маніпулюють релігією

(Рубрика «Точка зору»)

Надія Суха

Майже 60% українців довіряють церкві, свідчать результати опитування громадської думки, проведеного КМІС. Релігійні інституції поки що лідирують у рейтингу довіри населення, випереджаючи при цьому навіть волонтерів та Збройні сили України. Може здатися, що це стосується лише старшого покоління, але ні. Згідно з даними опитування Центру «Нова Європа» та Фонду імені Фрідріха Еберта спільно з соціологічною компанією GfK Ukraine, серед молодого покоління українців більше від половини опитаних довіряють церкві.

Особливо цікавими такі цифри виглядають на тлі активної участі президента Петра Порошенка у тривалому й історичному процесі створення незалежної помісної православної церкви в Україні. Однак не лише він використовував тему віри та релігії для створення свого політичного портрету. Політики час від часу нагадують, які вони сумлінні віряни. Ми пригадали цікаві історії, які допомагали їм створювати образ набожних і боголюбних, таким чином привертаючи увагу виборців.

Боротися

У цій категорії першість однозначно здобув би чинний президент України Петро Порошенко. Зовсім нещодавно після зусиль глави держави, парламенту та церковних діячів таки було створено помісну церкву. На Об’єднавчому соборі президент сидів поруч із високопоставленими церкви. А потім – ще кілька днів публічно молився в ефірах телевізорів.

Здавалося б, після здобуття томосу на цьому питанні слід було поставити крапку і дати можливість церкві розвиватися. Але ні. Президент організував томос-тур – численні поїздки в регіони на підтримку томосу. Очевидно, тема релігії настільки пройняла главу держави, що на питання черкаського активіста про подолання корупції, Порошенко порадив поставити свічку, назвав «москальським провокатором» і додав: «Господь вас попустить».

Однак у президента були опозиційні сили по той бік релігійного фронту. Зокрема, це представники «Опозиційного блоку» та нещодавно створеної «Опозиційної платформи – За життя». Вадим Новинський, Юрій Бойко та решта висловлювали тверде переконання, що томос для України – втручання держави в релігійні справи. Вони гнули свою лінію до останнього, однак так і не змогли вплинути на рішення в парламенті.

​Нести світло

Зате Вадим Новинський напередодні Великодня привіз до України благодатний вогонь з самого Єрусалима. Роль прометеїв підтримали й інші українські політики.

Михайло Добкін повіз вогонь у Харків, Геннадій Труханов – в Одесу, Юрій Павленко – у Житомир, Артем Ільюк – у Миколаїв.

Бути смиренним

Більшість українських політиків намагаються виглядати набожними людьми, що цінують християнські традиції. Під час релігійних свят їх можна побачити на прямоефірних молебнях, молитовних сніданках. Далі за всіх пішов мер Львова Андрій Садовий. У публічній площині він виглядає цілком набожною людиною. Зокрема, інтернетом гуляє фото сповіді Садового.

Утім, мабуть, ця тема має якесь особливе значення для Садового. Не дарма ж у 2016 році, коли до нього прийшли активісти у зв’язку зі сміттєвим скандалом, він запитав їх: «Коли до сповіді ходили останній раз?»

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Молитися

В українському парламенті існує окрема молитовна група. І запам’яталася вона українцям тим, що в минулому році зареєструвала законопроект, що передбачає прочитання молитви «Отче наш» перед кожним засіданням Верховної Ради.

«Вважаю, що без духовних цінностей говорити про питання економіки, безпеки, соціальної політики даремно», – зазначив один із авторів, народний депутат Юрій Мірошниченко. Утім, інші депутати так не вважають – ініціатива зазнала критики і провалилася з тріском. Її відхилив навіть профільний комітет.

Удостоїтися

Створення помісної церкви народний депутат Юлія Тимошенко назвала «вікопомною подією». Насправді ж у ЗМІ пишуть про її давні та дружні стосунки з настоятелем УПЦ КП Філаретом. Зокрема, у 2010 році Філарет нагородив Тимошенко Орденом Святого Андрія Первозванного. На рік раніше Орден за заслуги перед православною церквою їй вручив Єрусалимський патріарх.

Патріарх Філарет також відвідав нещодавній з’їзд партії «Батьківщина», на якому принагідно подякував Порошенку за томос.

Щоправда, не обійшлося без пригод. Зараз Тимошенко періодично нагадують, як, перебуваючи на посаді прем’єра, вона зустрічалась у Москві з патріархом Кирилом.

Також інтернетом гуляє фото, де вона з його рук цілує святиню.

Роздавати вітання

Жодне велике релігійне свято не обходиться без масових привітань з боку політиків. Йдеться не лише про борди, якими вони регулярно заповнюють вулиці, змінюючи лише їхнє наповнення.

Але добрі депутати мають ще традицію роздавати подарунки на свята і не вважають за гріх на цьому піаритися. Як правило, це прерогатива місцевих депутатів або мажоритарників. Цього року на День святого Миколая вийшла цікава історія з політичною силою «Укроп». На Рівненщині Миколай роздав дітям у дитячому садочку подарунки з їхнім логотипом. А у Львові та ж політична сила ініціювала ухвалення рішення щодо недопущення агітації в закладах освіти.

На Великдень політики мають традицію роздаровувати виборцям пасочки. Рекорд цього року побила «Батьківщина» – лише в Києві освятили та відправили на фронт близько 11 тисяч пасок.​

Надія Суха, Громадський рух «Чесно»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода