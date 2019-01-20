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20 Січень 2019, Київ 12:01
Новини | Політика

Три громади УПЦ (МП) у Житомирській області перейшли до ПЦУ – ОДА

У січні Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ

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У Житомирській області 19 січня три релігійні громади вирішили перейти з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України, повідомляє прес-служба місцевої облдержадміністрації.

Йдеться про громади у селі Кишин Олевського району, місті Андрушівка, селі Павлівка Пулинського району.

«На свято Водохреща одразу 3 громади Житомирщини перейшли із МП до Православної Церкви України! Вітаю Андрушівку, с. Кишин Олевського району та с. Павлівка Пулинського району! Люди за єдину церкву. 2 священники також вирішили служити Богу в українській церкві. Гарна звістка у гарне свято», – цитує сайт ОДА голову адміністрації Ігоря Гундича.

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За даними УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічувала 12 092 парафій в Україні.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

Віряни можуть перейти із УПЦ (МП) у ПЦУ – парламент ухвалив законопроект (відео)
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Віряни можуть перейти із УПЦ (МП) у ПЦУ – парламент ухвалив законопроект (відео)

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Верховна Рада України 17 січня ухвалила правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Законопроект прописує, як це можна зробити.

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Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії
Представлення томосу про автокефалію ПЦУ у Софійському соборі, Київ, 7 січня 2018 року. Софія Київська – пам’ятка архітектури і живопису часів України-Русі (11-е століття), одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний центр Київської митрополії

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