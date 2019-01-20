Три громади УПЦ (МП) у Житомирській області перейшли до ПЦУ – ОДА

У Житомирській області 19 січня три релігійні громади вирішили перейти з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України, повідомляє прес-служба місцевої облдержадміністрації.

Йдеться про громади у селі Кишин Олевського району, місті Андрушівка, селі Павлівка Пулинського району.

«На свято Водохреща одразу 3 громади Житомирщини перейшли із МП до Православної Церкви України! Вітаю Андрушівку, с. Кишин Олевського району та с. Павлівка Пулинського району! Люди за єдину церкву. 2 священники також вирішили служити Богу в українській церкві. Гарна звістка у гарне свято», – цитує сайт ОДА голову адміністрації Ігоря Гундича.

Читайте також: Церква на вибір. Як працюватиме закон України про релігійні громади

За даними УПЦ (МП) на кінець грудня 2018 року, ця церква налічувала 12 092 парафій в Україні.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.

Верховна Рада України 17 січня ухвалила правки до чинного закону «Про свободу совісті та релігійні організації», які дають можливість релігійній громаді перейти з однієї церкви в іншу.

Після того, як Православна церква України отримала томос – документ про автокефалію – від Вселенського патріархату, православні громади країни повинні вибрати, залишатися в колишній церкві чи приєднатися до нової. Законопроект прописує, як це можна зробити.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

На службі Сталіна і Путіна. У Росії до війни проти України на церковному фронті долучились і деякі ліберали

Порошенко запропонував РПЦ, щоб вона показала свій томос про автокефалію

«Тричі неканонічна» УПЦ (МП). Томос для України кардинально змінив ситуацію

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю