Порошенко запропонував РПЦ, щоб вона показала свій томос про автокефалію

Президент України Петро Порошенко запропонував представникам Російської православної церкви, щоб вони продемонстрували свій томос про автокефалію з необхідними підписами.

Таку пропозиція Порошенко зробив під час виступу у Вінниці.

«Ніхто не вправі перед українцями закривати двері храму божого, визнавати хто канонічний, а хто не канонічний», – заявив він.

«І от зараз наша церква є канонічною, а нехай вони (РПЦ – ред.) зараз самі розберуться, покажуть томос… А де їх томос? Сталіним підписаний? Ось це все з цього і починалось. Правда – її не сховаєш», – наголосив президент.

За словами Порошенка, двері кожного храму мають бути відкритими перед українцями.

«Українець не має питати, якого патріархату церква, бо він до Бога йде і вся церква має бути єдина», – наголосив він.

15 грудня в Києві, в соборі Святої Софії відбувся об’єднавчий собор, на якому ієрархи, священики і миряни з трьох фактично наявних на той час в Україні православних церковних організацій, – Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви і Української православної церкви, що в єднанні з Московським патріархатом (від останньої на собор прийшли представники лише двох єпархій), – створили єдину канонічну православну церковну організацію в Україні, помісну Православну церкву України (ПЦУ). Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

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