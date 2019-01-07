Порошенко: ми розірвали останні пута, які прив’язували нас до Москви

Україна «розірвала останні пута», які прив’язували її до Росії, заявив президент України Петро Порошенко під час різдвяної літургії в Софійській церкві в Києві, куди привезли томос про автокефалію Православної церкви України.

«Створення автокефальної Православної церкви України і є запорукою нашої незалежності. Це – основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали останні пута, які прив’язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію Російської православної церкви», – сказав Порошенко.

Він додав, що в «кожного з нас є трохи від Фоми Невіруючого».

«Ми не раз вже переконувалися, що для нас немає нічого неможливого, коли ми солідарні, коли ми всі діємо спільно як єдина українська політична нація. Це стосується не лише томосу, але й угоди про асоціацію з ЄС, і безвізу, і енергетичної газової незалежності від Росії», – заявив Порошенко.

6 січня у Стамбулі, у резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо нинішнє отримання томосу, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі.

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