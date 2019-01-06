«333 роки московського ярма нарешті позаду»: перші реакції на отримання Україною томосу

Вселенський патріарх Варфоломій 6 січня вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. Українці радо зустріли цю новину, яку вже назвали, без перебільшення, історичною і епохальною. Для багатьох вона ознаменувала отримання Україною духовної незалежності.

Це сталося: Православна церква України нарешті отримала довгоочікуваний томос про автокефалію:

І ось як усе виглядало:

Великою історичною подією, «в якій Бог був з нами і ми були з Богом», назвав сьогоднішній день президент Петро Порошенко та подякував усім, хто допомагав «відновити цю справедливість».

«Ми виконали свій обов’язок перед минулими і наступними поколіннями», – наголосив він.

«Томос – це найкращий оберіг від російської агресії. Це найбільш масштабна історична подія в історії української православної церкви за останні 333 роки», – зазначає журналіст Юрій Бутусов та додає, що українцям нарешті повернули духовну свободу.

На його думку, ця подія стала одним із ключових досягнень України останніх років, але на відміну від інших це досягнення не лише керівництва держави, але і самого суспільства.

«Москва скрегоче зубами, усі російські ЗМІ сьогодні приємно читати, вони просто божеволіють від злоби та немочі. Тепер процес переходу російської православної церкви на бік української відбудеться значно швидше», – резюмує Бутусов.

«У Гундяєва кажуть, що наш томос неканонічний? А звідки їм знати як виглядає канонічний томос? Їм же ніхто ніколи томос так і не дав...» – іронізує посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Актом духовної незалежності України» називає томос Голова делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи, віце-президент ПАРЄ Володимир Арʼєв та додає, що сьогодні українська церква нарешті отримала після «333 років московського ярма» духовну свободу.

Тим часом голова Асоціації молодіжних центрів України Олег Слабоспицький зауважує, що після отримання томосу Православна українська церква «може стати найчисельнішою православною церквою за кількістю вірян».

«Ми нарешті розірвали ще один ланцюг із Москвою, тепер головне, щоб ПЦУ дійсно показала себе народною церквою, максимально позбавившись зайвого пафосу, розкоші та зайнявши безкомпромісну проукраїнську позицію», – наголошує він.

«Фантастично, що це сталось за нашого життя. Історична справедливість і надія на майбутнє!» – ділиться враженнями співачка Марія Бурмака.

Журналістка та релігійний експерт Ярослава Міщенко згадує, що сьогоднішньому дню, коли Україна нарешті отримала Томос, передувало багато днів страху і переживань через те, що щось може піти не так.

«Боялися, що зловмисники підігріють амбіції ієрархів і все розіб’ється під час виборів. Боялися впливу інтгриганів та шпигунів. Боялися, що Його Всесвіятість або членів Синоду отруять, цього боялися до останнього дня... Будь ласка, наробіть з томосу багато-багато копій і привезіть його різними літаками. Щоб ми вже перестали боятися)», – пише вона.

У те, що томос нарешті український досі важко повірити навіть представникам духовенства.

«Особисто мої відчуття –​ неймовірне піднесення і нездатність людського розуму сприйняти, що це реальність. Особливо, коли стоїш прямісінько тут...» – пише священик, представник прес-служби Православної церкви України Іван Сидор.

​Одним із тих, кому необхідно завдячувати тим, що сталося сьогодні, на думку Наталії Лисюк, патріарх Філарет.

«​Доземний уклін і щира подяка святійшому Патріарху Філарету за його подвижницький духовний подвиг на благо єдиної української автокефальної православної церкви. Без Філарета томосу не було б точно. І це не перебільшення»,​ – ​пише вона.

​Народний депутат Микола Княжицький, у свою чергу, додає, що нині варто згадати і багатьох інших українців, які зробили свій внесок у цю справу. Наприклад, Мирослава Скрипника, Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого, Володимира Романюка чи Любомира Гузара​.

Тим часом інший народний депутат – Борислав Береза наголошує, що попри отримання томосу, що є «​важливою епохальною подією», Україна не мусить розслаблятися.

«Головне пам’ятати про те, що на цьому життя не закінчується... Необхідно задовольняти запити суспільства, а не намагатися в’їхати в завтрашній день, осідлавши тему отримання томосу. Без реформ, інновацій та якісних змін ми залишимося архаїчною державою в мінливому світі. Тому записуємо томос до книги досягнень і рухаємося далі»,​ – наголошує Береза.

«​Томос наш. Наступна зупинка – НАТО і ЄС. Вірю в це»,​ –​ зазначає перша віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.

Тим часом письменник Андрій Курков закликає до мудрості у питанні трактування цієї історичної для України події.

«​Незалежно від вашого ставлення до томосу, не сприймайте його як помсту Москві, а сприймайте як відновлення історичної справедливості, або, в крайньому випадку, як «справку про освобожденіе»,​ – наголошує він.

Утім, попри загальне піднесення від справді історичної для України події знайшлися і приводи для критики. Декого, наприклад, обурило те, що томос уже зараз почали використовувати як елемент політичного піару.

«​Я підтримую надання томосу та створення помісної Церкви.. Це історична справедливість та політична доцільність. Мене дістало інше. Натовпи наших чиновників-посадовців, які сьогодні, як із «ленінським брєвном», селфились у Стамбулі з томосом в руках»,​ –​ пише політолог Віталій Кулик.

Окреме обурення частини користувачів викликала персона одного з представників української делегації, зафіксованого біля томосу. У цій людині дехто впізнав свата президента ФФУ Андрія Павелка Олександра Петровського, якого називають дніпровським «кримінальним авторитетом». До слова, минулого року подібна дискусія навколо цієї людини розгорілася після фото з кубком Ліги чемпіонів.

«Не дуже добре, що у складі української делегації були не лише священики, а й зовсім далекі від церкви люди, як от: політики і міністри (Полторак, Ніщук), колишні комсомольські функціонери (Кубів) і навіть кримінальний авторитет «Нарік»…Цим делегатам навіть ніхто не пояснив, як треба поводитись у такому високому храмі», – зазначає Ірина Магрицька.

Також їй не сподобалось те, яке місце у храмі відвели для українського президента.

«Не дуже добре, що президент Порошенко обрав собі найвище місце у храмі – на троні (очевидно, це місце призначене для когось із вищого духовенства) і під час усієї церемонії споглядав на всіх, як цар», – пише Магрицька.

Наразі глава Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив про утвердження автокефальної Православної церкви України.

«Від часу утвердження митрополії Києва і всієї Русі протягом семи століть мати-церква – Вселенський патріархат – незмінно виявляла турботу про нашу церкву – свою дочку, дбаючи про те, щоб вона зростала в побожності та благочесті», – зазначив митрополит.

За його словами, через обставини часу і «дії сил світу цього» понад три століття зв’язок Києва з матір’ю-церквою був ослаблений, однак ніколи не був забутим і розірваним.

«Нині дочка українська з волі Божої зросла і утвердилася», – наголосив Епіфаній, додавши, що на Об’єднавчому соборі 15 грудня роз’єднання, що до недавнього часу було в українському православ’ї, подолане, а єднання відновлене.

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