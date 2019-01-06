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06 Січень 2019, Київ 12:49
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Митрополит Епіфаній закликав молитися за тих, кого утримують в полоні чи незаконному ув’язненні

Вселенський патріарх Варфоломій (ліворуч) і глава Православної церкви України митрополит Епіфаній. Стамбул, 6 січня 2019 року

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Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав вселенського патріарха Варфоломія та всі помісні православні церкви молитися за мир в Україні й за тих, кого утримують в полоні чи незаконному ув’язненні.

Це глава ПЦУ зробив під час виступу у соборі святого Георгія в Стамбулі після церемонії вручення йому вселенським патріархом Варфоломієм томосу про надання автокефалії Православній церкві України.

«Разом з молитвами подяки ми також підносимо до Бога прохання про український народ, який вже п'ять років страждає від війни, принесеної ззовні. Особливо ми просимо Божого заступництва для тих, хто за свою любов до України зараз терпить полон, несправедливе ув'язнення чи переслідування, страждає від війни та поневолення», - зазначив він.

Вселенський патріарх Варфоломій, 6 січня, урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко.

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

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