Порошенко: «Томос – це ще один акт проголошення Незалежності України»

Президент України Петро Порошенко заявив, що «Томос – це ще один акт проголошення Незалежності України». На цьому глава держави наголосив у промові відразу після того, як Україні урочисто вручили томос про автокефалію.

«Томос для нас, це фактично ще один акт проголошення Незалежності України. Він довершить утвердження самостійності Української держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир, він посилить права і свободи громадян, котрі перебували поза спілкуванням із Вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю, – зазначив президент.

«Сьогоднішня подія в історії нашої країни збережеться в одному ряду з Володимировим Хрещенням і з проголошенням Незалежності. А православний світ запам’ятає день, коли до родини церков-сестер увійшла повноправна Церква України», – сказав він.

«Наша країна довго торувала шлях до цього дня. І не дарма вчора Його Всесвятість згадав у своєму виступі і Ольгу, першу нашу княгиню і Рівноапостольного князя Володимира Хрестителя», – зауважив Петро Порошенко.

«Для нас, українців, власна церква – це гарантія нашої духовної свободи, це запорука суспільної злагоди. Я, як президент, гарантую від імені держави, що Україна поважатиме релігійний вибір і свободу віросповідання кожного громадянина», – додав він.

«Я вітаю всіх небайдужих с постанням автокефальної православної церкви України. І я дякую кожному, хто невтомно працював над її становленням, творив єдність і відновлював справедливість!» – сказав глава держави.

Перед цим Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив томос про автокефалію главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Це відбулося у соборі святого Георгія Переможця у Стамбулі, що є резиденцією Константинопольського патріарха. І здійснено в рамках урочистого богослужіння, в якому взяв участь і президент України Петро Порошенко.

Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі в прямому ефірі:

Напередодні, 5 січня в Стамбулі відбулося офіційне підписання томосу Вселенським патріархом.

Вселенський патріархат благословив створення єдиної канонічної автокефальної помісної Православної церкви в Україні (ПЦУ), незалежної від Російської православної церкви, що відбулося на об’єднавчому соборі в Києві 15 грудня.

Читайте також: 40 громад УПЦ (МП) вже перейшли до ПЦУ ‒ інфографіка Радіо Свобода

Перед тим синод Вселенського патріархату також зняв анафему (церковне прокляття) РПЦ, накладену свого часу на глав тодішніх УПЦ КП і УАПЦ, і повернув їх і підпорядкованих їм архієреїв і вірян у канонічне спілкування зі світовим православ’ям. Крім того, синод Вселенського патріархату скасував своє давнє рішення, яке Москва хибно трактувала як нібито передачу Московському патріархатові в церковне підпорядкування історичної Київської митрополії.

Після Об’єднавчого собору в Києві 15 грудня і створення помісної православної церкви України вже щонайменше 40 громад Української православної церкви (Московського патріархату) заявили, що переходять до нової структури.

Томос офіційно затверджує канонічний автокефальний статус ПЦУ як однієї з 15 помісних православних церков світу. Після того почнеться процес визнання нової церкви рештою помісних церков – який, за словами оглядачів, може тривати певний час.

Усі кроки до здобуття українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви, і особливо об’єднавчий собор, викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні.

Створення незалежної від Москви і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Вселенський патріарх підписав томос для Православної церкви України

Філарет про Собор, конкурентів Епіфанія і шантаж КДБ

Парламент ухвалив рішення щодо перейменування УПЦ (МП) в Російську православну церкву

УПЦ (МП) у Криму благословляє окупантів на захист Росії і освячує їхню зброю

УПЦ (МП) допомагала Гіркіну готувати анексію Криму – СБУ