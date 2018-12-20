Парламент вирішив перейменувати УПЦ МП в Російську православну церкву

У четвер, 20 грудня, у Верховній Раді ухвалили законопроект №5309 про внесення змін до закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій, які входять до структури релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України.

За таке рішення проголосувало 240 парламентарів.

Згідно з цим рішенням, відтепер усі церкви, які підпорядковуються Росії, повинні називатися «Російська православна церква в Україні».

Тим часом під стінами парламенту зібралося декілька сотень вірян Української православної церкви (Московського патріархату), які виступають проти такої ініціативи.

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу. Візит глави Православної церкви України (ПЦУ) митрополита Епіфанія запланований на 6 січня.

Російська православна церква виступала проти надання українській православній церкві статусу помісної.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Як обрали голову єдиної помісної православної церкви в Україні – фотогалерея

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