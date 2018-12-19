Білоруський екзархат РПЦ заборонив своїм віруючим молитися і причащатися в храмах ПЦУ

Алесь Дащинський

Православні віруючі з Білорусі не мають права брати участь у таїнствах (причастях, сповідях) новоствореної Православної церкви України (ПЦУ), як і «не можуть брати участі» в богослужіннях ПЦУ. Про це в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода заявив офіційний представник «Білоруської православної церкви» Сергій Лепін.

(ПРИМІТКА: Попри назву «Білоруська православна церква», такої окремої церкви не існує. Насправді, це лише філіал Московського патріархату – екзархат Російської православної церкви (РПЦ), що охоплює територію Республіки Білорусь, про що і вказано на будівлі цього екзархату в Мінську)​

За словами отця Сергія Лепіна, «Білоруська православна церква» ставиться до утворення Православної церкви України так само, як і Російська православна церква.

«Як до певних зовнішніх подій, які не мають стосунку безпосередньо до життя канонічної Православної церкви», – сказав Сергій Лепін.

Також, за його словами, керівництво БПЦ не надсилало привітань очільникові єдиної української помісної православної церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, який був обраний 15 грудня на Об’єднавчому соборі в Києві, а раніше був митрополитом Переяславським і Білоцерківським, ректором Київської православної богословської академії.

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​«Ми друзі для всіх»

На запитання, чи будуть підтримуватися контакти між БПЦ та ПЦУ, священик Лепін відповів: «Які контакти? Звичайні добросусідські контакти. Ми не шукаємо війни, ворожнечі. Ми друзі для всіх. Дружба дружбою, але певні питання все ж окремо. Ні про які канонічні, літургійні відносини мова не йде. Вони навіть не можливі з цією церквою».

За словами представника «Білоруської православної церкви», «контакти можливі тільки в загальногромадянській перспективі».

Що це означає?

«Це означає, що ми не належимо до них як до церкви-сестри. А ми ставимося до них як до представників, мабуть, іншої конфесії. Так само, як і до католиків, уніатів або як до будь-яких розкольників», – сказав у Мінську представник БПЦ.

За словами Сергія Лепіна, «Білоруська православна церква» має канонічні і літургійні відносини «тільки з Українською православною церквою, яка підпорядковується Московському патріарху і залишається поки що в релігійній більшості».

Священик Сергій Лепін вважає, що позиція БПЦ щодо ПЦУ не позначиться на державних білорусько-українських відносинах.

«Україна світська держава. Як ми мали з нею відносини, так і будемо мати. І сподіваємося, що наші відносини будуть добрі і будуть тільки поліпшуватися, якщо там є політичні й економічні підстави», – каже офіційний представник БПЦ.

Через кілька днів після того, як 11 жовтня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій І, якого вважають лідером світового православ’я, підтвердив позицію щодо визнання незалежності української православної церкви, в Мінську 15 жовтня відбувся синод Російської православної церкви.

У заяві мінського синоду йшлося: «Прийняття у спілкування розкольників та особи, якій була проголошена анафема в іншій помісній Церкві, з усіма рукопокладеними ними «єпископами» і «кліриками», зазіхання на чужі канонічні терени, спроба відректися від власних історичних рішень і зобов’язань – усе це виводить Константинопольський патріархат за межі канонічного поля і, на велику нашу скорботу, унеможливлює для нас продовження євхаристичного спілкування з його ієрархами, духовенством і мирянами».

«Відтепер і надалі до відмови Константинопольського патріархату від ухвалених ним антиканонічних рішень для всіх священнослужителів Російської православної церкви неможливе співслужіння з кліриками Константинопольської церкви, а для мирян – участь у таїнствах, що здійснюються в її храмах», – ішлося в заяві синоду РПЦ, що засідав у столиці Білорусі.

Вселенський патріарх Варфоломій уже запросив митрополита Епіфанія до Стамбула для отримання томосу.

Вручення томосу про автокефалію Православної церкви України відбудеться 6 січня 2019 року. «Це буде, я гадаю, найпримітніше Різдво в історії України», – сказав президент України Петро Порошенко.

Над перекладом і адаптацією матеріалу працювала Людмила Ваннек.

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