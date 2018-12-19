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19 Грудень 2018, Київ 21:48
Суспільство

Білоруський екзархат РПЦ заборонив своїм віруючим молитися і причащатися в храмах ПЦУ

Будівля Білоруського екзархату Російської православної церкви (РПЦ) в Мінську, 15 жовтня 2018 року

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Алесь Дащинський

Православні віруючі з Білорусі не мають права брати участь у таїнствах (причастях, сповідях) новоствореної Православної церкви України (ПЦУ), як і «не можуть брати участі» в богослужіннях ПЦУ. Про це в інтерв’ю Білоруській службі Радіо Свобода заявив офіційний представник «Білоруської православної церкви» Сергій Лепін.

(ПРИМІТКА: Попри назву «Білоруська православна церква», такої окремої церкви не існує. Насправді, це лише філіал Московського патріархату – екзархат Російської православної церкви (РПЦ), що охоплює територію Республіки Білорусь, про що і вказано на будівлі цього екзархату в Мінську)​

Інформаційна дошка на будівлі Білоруського екзархату РПЦ в Мінську
Інформаційна дошка на будівлі Білоруського екзархату РПЦ в Мінську

За словами отця Сергія Лепіна, «Білоруська православна церква» ставиться до утворення Православної церкви України так само, як і Російська православна церква.

Представник Білоруського екзархату РПЦ Сергій Лепін
Представник Білоруського екзархату РПЦ Сергій Лепін

«Як до певних зовнішніх подій, які не мають стосунку безпосередньо до життя канонічної Православної церкви», – сказав Сергій Лепін.

Будівля Білоруського екзархату РПЦ в Мінську, 15 жовтня 2018 року
Будівля Білоруського екзархату РПЦ в Мінську, 15 жовтня 2018 року

Також, за його словами, керівництво БПЦ не надсилало привітань очільникові єдиної української помісної православної церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію, який був обраний 15 грудня на Об’єднавчому соборі в Києві, а раніше був митрополитом Переяславським і Білоцерківським, ректором Київської православної богословської академії.

Як обрали голову єдиної помісної православної церкви в Україні – фотогалерея
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«Ми друзі для всіх»

На запитання, чи будуть підтримуватися контакти між БПЦ та ПЦУ, священик Лепін відповів: «Які контакти? Звичайні добросусідські контакти. Ми не шукаємо війни, ворожнечі. Ми друзі для всіх. Дружба дружбою, але певні питання все ж окремо. Ні про які канонічні, літургійні відносини мова не йде. Вони навіть не можливі з цією церквою».

За словами представника «Білоруської православної церкви», «контакти можливі тільки в загальногромадянській перспективі».

Що це означає?

«Це означає, що ми не належимо до них як до церкви-сестри. А ми ставимося до них як до представників, мабуть, іншої конфесії. Так само, як і до католиків, уніатів або як до будь-яких розкольників», – сказав у Мінську представник БПЦ.

Глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрій у своїй нинішній резиденції в Києво-Печерській лаврі. На стіні — портрет патріарха Московського Кирила, якому фактично підпорядкований український підрозділ РПЦ
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За словами Сергія Лепіна, «Білоруська православна церква» має канонічні і літургійні відносини «тільки з Українською православною церквою, яка підпорядковується Московському патріарху і залишається поки що в релігійній більшості».

Будівля Білоруського екзархату РПЦ в Мінську, 15 жовтня 2018 року
Будівля Білоруського екзархату РПЦ в Мінську, 15 жовтня 2018 року

Священик Сергій Лепін вважає, що позиція БПЦ щодо ПЦУ не позначиться на державних білорусько-українських відносинах.

«Україна світська держава. Як ми мали з нею відносини, так і будемо мати. І сподіваємося, що наші відносини будуть добрі і будуть тільки поліпшуватися, якщо там є політичні й економічні підстави», – каже офіційний представник БПЦ.

На фото двоє ієрархів УПЦ (МП) під час Об'єднавчого собору: митрополит Вінницький і Барський Симеон (крайній зліва) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (в миру Олександр Драбинко, на краю стола, об який спирається руками). Київ, 15 грудня 2018 року
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Через кілька днів після того, як 11 жовтня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій І, якого вважають лідером світового православ’я, підтвердив позицію щодо визнання незалежності української православної церкви, в Мінську 15 жовтня відбувся синод Російської православної церкви.

Під час засідання синоду РПЦ, на якому було ухвалене рішення розірвати церковне спілкування зі Вселенським патріархатом. По ліву руку від патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) сидить очільник УПЦ (Московського патріархату) Онуфрій (Березовський). Мінськ, 15 жовтня 2018 року
Під час засідання синоду РПЦ, на якому було ухвалене рішення розірвати церковне спілкування зі Вселенським патріархатом. По ліву руку від патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) сидить очільник УПЦ (Московського патріархату) Онуфрій (Березовський). Мінськ, 15 жовтня 2018 року

У заяві мінського синоду йшлося: «Прийняття у спілкування розкольників та особи, якій була проголошена анафема в іншій помісній Церкві, з усіма рукопокладеними ними «єпископами» і «кліриками», зазіхання на чужі канонічні терени, спроба відректися від власних історичних рішень і зобов’язань – усе це виводить Константинопольський патріархат за межі канонічного поля і, на велику нашу скорботу, унеможливлює для нас продовження євхаристичного спілкування з його ієрархами, духовенством і мирянами».

«Відтепер і надалі до відмови Константинопольського патріархату від ухвалених ним антиканонічних рішень для всіх священнослужителів Російської православної церкви неможливе співслужіння з кліриками Константинопольської церкви, а для мирян – участь у таїнствах, що здійснюються в її храмах», – ішлося в заяві синоду РПЦ, що засідав у столиці Білорусі.

Епіфаній розповів про відносини з УПЦ (МП) – відео
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Епіфаній розповів про відносини з УПЦ (МП) – відео

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Вселенський патріарх Варфоломій уже запросив митрополита Епіфанія до Стамбула для отримання томосу.

Вручення томосу про автокефалію Православної церкви України відбудеться 6 січня 2019 року. «Це буде, я гадаю, найпримітніше Різдво в історії України», – сказав президент України Петро Порошенко.

Над перекладом і адаптацією матеріалу працювала Людмила Ваннек.

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