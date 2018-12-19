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19 Грудень 2018, Київ 20:05
Фотогалереї

Глава ПЦУ Епіфаній вручив дітям подарунки до дня Святого Миколая – фото

До дня Святого Миколая у Михайлівському Золотоверхому монастирі дітям Героїв Небесної сотні, загиблих учасників війни з Росією на Донбасі, дітям з інтернатів, дитбудинків та багатодітних сімей вручили подарунки. Це свято у монастирі проводиться щороку. На святі виступають українські артисти, дитячі колективи, до діток приходить і Святий Миколай. Святкове привітання очолив предстоятель єдиної Православної церкви України митрополит Епіфаній. Цьогорічне свято пройшло під назвою «Святий Миколай мандрує Україною».

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