Глава ПЦУ Епіфаній вручив дітям подарунки до дня Святого Миколая – фото

До дня Святого Миколая у Михайлівському Золотоверхому монастирі дітям Героїв Небесної сотні, загиблих учасників війни з Росією на Донбасі, дітям з інтернатів, дитбудинків та багатодітних сімей вручили подарунки. Це свято у монастирі проводиться щороку. На святі виступають українські артисти, дитячі колективи, до діток приходить і Святий Миколай. Святкове привітання очолив предстоятель єдиної Православної церкви України митрополит Епіфаній. Цьогорічне свято пройшло під назвою «Святий Миколай мандрує Україною».