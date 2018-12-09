Святий Миколай готує подарунки дітям воїнів, які загинули на Донбасі – волонтер

Грудень – доволі напружений місяць для волонтерської спільноти: час збирати подарунки для українських воїнів, для родин загиблих оборонців країни, при тому, що ці подарунки їдуть і летять в Україну звідусіль. А до Тернополя незабаром приїде Святий Миколай з гостинцями для діток загиблих бійців на запрошення місцевого «Логістичного центру допомоги бійцям АТО». Про це та про інші проекти центру Радіо Свобода розповіла волонтер цієї спільноти Христина Феціца.

– У Тернополі «Логістичний центр допомоги бійцям АТО» розпочав роботу в липні 2014 року, у розпал бойових дій на сході України. Від тих перших днів роботи і дотепер до центру звертались тисячі людей – це і самі бійці і їхні рідні.

– Із якими проблемами звертались, наприклад, учасники бойових дій?

– До нас зверталися з різними проблемами: хлопці просили допомогти зі спорядженням, з одягом, з медикаментами. Дехто звертався по юридичну допомогу – цікавило, та й досі цікавить, як оформити статус учасника бойових дій (УБД), як отримати медичну, психологічну або фінансову допомогу тощо.

Ми дуже багато допомоги відвезли на схід, при цьому передавали її бійцям, незалежно від того, звідки вони походить: Україну боронять хлопці з Донеччини і дівчата з Тернопільщини. Як кажуть волонтери у таких випадках, всі нам рідні.

– Географію своїх поїздок пам’ятаєте?

Наші гуманітарні вантажі об’їхали майже всю лінію розмежування: від Станиці Луганської до селища Широкине

​– Наші гуманітарні вантажі об’їхали майже всю лінію розмежування: від Станиці Луганської до селища Широкине. Доставляти вантажі точно за призначенням нам допомогла «Нова пошта», тому що зазвичай завантажували одну велику машину, а потім у певній точці її вміст палетами доставляли за призначенням – Бахмут, Волноваха, Маріуполь і так далі. Наша команда, виїжджаючи на Донбас, приблизно тиждень розвозила допомогу по передових позиціях.

– Як працювала ваша система, чи то логістика?

– Центр приймав замовлення від бойового підрозділу, шукав необхідні речі, виконував замовлення бійців і перевозив або пересилав ці речі на передову. Це у нас були цільові передачі, а були цільові індивідуальні передачі, а з часом ми почали працювати із замовленнями від певних військових підрозділів – по потребах.

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Але, звичайно, смаколики, медикаменти, подарунки від дітей досі охоче збираємо і передаємо українським оборонцям на передову. Окрема «стаття» допомоги нашим воїнам – це знамениті тернопільські вареники. У мене складається іноді таке враження, що наші вареники ласували по всій передовій.

– Чи змінились напрямки діяльності центру станом на 2018 рік?

– Ми дотепер збираємо і возимо на передову гуманітарну допомогу нашим воїнам. Але, починаючи з 2016 року, ми поширили нашу діяльність на підтримку родин ветеранів та сімей загиблих воїнів, допомагаємо ветеранам бойових дій. Порівняно з іншими областями, кількість загиблих жителів Тернополя та області не така вже й велика, але це людські життя, близько сотні моїх земляків поклали життя за Україну. Серед їхніх родин – сім’ї з маленькими дітками і підлітками, ми взяли шефство над цими родинами, разом з небайдужими людьми.

Ми організували відпочинок у нашій області дітям з Донеччини, з прифронтової зони. Ми хотіли їм показати, що їх у нас люблять і завжди раді бачити

Маємо друзів в Євросоюзі, вони допомогли організувати поїздки та відпочинок дітлахів у країнах ЄС. Організовуємо відпочинок дітям та родинам загиблих у нас, на Тернопільщині, тут є прекрасні місця для відпочинку та мандрівок. Цього року ми організували відпочинок у нашій області дітям з Донеччини, з прифронтової зони. Ми хотіли їм показати, що їх у нас люблять і завжди раді бачити.

– Тобто, центр також і просвітницький, виховний напрямок має?

– Можна і так сказати. Для дітей з Донеччини ця частина України – фактично невідома земля, наша команда їх почала знайомити з Тернопільською областю, ми потроху вчили їх українській мові, місцевим традиціям. Хочу, щоб ці діти полюбили Україну і знайшли тут, у нас, на заході, нових друзів.

– А Святий Миколай щороку вітає діток?

– Так, Святий Миколай уже «прописаний» у нашому центрі! Він і цього року (це вже втретє) привітає діток з родин загиблих воїнів. Не буду розголошувати, які подарунки Миколай принесе малечі, але дітлахам сподобається.

– З якими проблемами стикаються воїни, повертаючись додому?

Ветерани мають проблеми: оформлення УБД, медико-психологічна реабілітація, соціальні пільги, працевлаштування

– Ветерани з Тернопільської області мають ті самі проблеми, які і їхні побратими і посестри в інших областях країни: оформлення УБД, медико-психологічна реабілітація, соціальні пільги, працевлаштування. Війна змінює людей, дехто не може працювати на старому місці, тож шукає нову роботу. Власне, з цими проблемами до нас звертаються ветерани, їхні рідні на «гарячу лінію» нашого центру – вона іноді справді буває «гарячою» від кількості дзвінків.