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09 Грудень 2018, Київ 16:08
Суспільство

Святий Миколай готує подарунки дітям воїнів, які загинули на Донбасі – волонтер

Христина Феціца, волонтер з Тернополя

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Грудень – доволі напружений місяць для волонтерської спільноти: час збирати подарунки для українських воїнів, для родин загиблих оборонців країни, при тому, що ці подарунки їдуть і летять в Україну звідусіль. А до Тернополя незабаром приїде Святий Миколай з гостинцями для діток загиблих бійців на запрошення місцевого «Логістичного центру допомоги бійцям АТО». Про це та про інші проекти центру Радіо Свобода розповіла волонтер цієї спільноти Христина Феціца.

– У Тернополі «Логістичний центр допомоги бійцям АТО» розпочав роботу в липні 2014 року, у розпал бойових дій на сході України. Від тих перших днів роботи і дотепер до центру звертались тисячі людей – це і самі бійці і їхні рідні.

– Із якими проблемами звертались, наприклад, учасники бойових дій?

– До нас зверталися з різними проблемами: хлопці просили допомогти зі спорядженням, з одягом, з медикаментами. Дехто звертався по юридичну допомогу – цікавило, та й досі цікавить, як оформити статус учасника бойових дій (УБД), як отримати медичну, психологічну або фінансову допомогу тощо.

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз (архівне фото)
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Ми дуже багато допомоги відвезли на схід, при цьому передавали її бійцям, незалежно від того, звідки вони походить: Україну боронять хлопці з Донеччини і дівчата з Тернопільщини. Як кажуть волонтери у таких випадках, всі нам рідні.

Географію своїх поїздок пам’ятаєте?

Наші гуманітарні вантажі об’їхали майже всю лінію розмежування: від Станиці Луганської до селища Широкине

​– Наші гуманітарні вантажі об’їхали майже всю лінію розмежування: від Станиці Луганської до селища Широкине. Доставляти вантажі точно за призначенням нам допомогла «Нова пошта», тому що зазвичай завантажували одну велику машину, а потім у певній точці її вміст палетами доставляли за призначенням – Бахмут, Волноваха, Маріуполь і так далі. Наша команда, виїжджаючи на Донбас, приблизно тиждень розвозила допомогу по передових позиціях.

– Як працювала ваша система, чи то логістика?

– Центр приймав замовлення від бойового підрозділу, шукав необхідні речі, виконував замовлення бійців і перевозив або пересилав ці речі на передову. Це у нас були цільові передачі, а були цільові індивідуальні передачі, а з часом ми почали працювати із замовленнями від певних військових підрозділів – по потребах.

Христина Феціца на передовій
Христина Феціца на передовій

Але, звичайно, смаколики, медикаменти, подарунки від дітей досі охоче збираємо і передаємо українським оборонцям на передову. Окрема «стаття» допомоги нашим воїнам – це знамениті тернопільські вареники. У мене складається іноді таке враження, що наші вареники ласували по всій передовій.

Ілюстративне фото
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– Чи змінились напрямки діяльності центру станом на 2018 рік?

– Ми дотепер збираємо і возимо на передову гуманітарну допомогу нашим воїнам. Але, починаючи з 2016 року, ми поширили нашу діяльність на підтримку родин ветеранів та сімей загиблих воїнів, допомагаємо ветеранам бойових дій. Порівняно з іншими областями, кількість загиблих жителів Тернополя та області не така вже й велика, але це людські життя, близько сотні моїх земляків поклали життя за Україну. Серед їхніх родин – сім’ї з маленькими дітками і підлітками, ми взяли шефство над цими родинами, разом з небайдужими людьми.

Ми організували відпочинок у нашій області дітям з Донеччини, з прифронтової зони. Ми хотіли їм показати, що їх у нас люблять і завжди раді бачити

Маємо друзів в Євросоюзі, вони допомогли організувати поїздки та відпочинок дітлахів у країнах ЄС. Організовуємо відпочинок дітям та родинам загиблих у нас, на Тернопільщині, тут є прекрасні місця для відпочинку та мандрівок. Цього року ми організували відпочинок у нашій області дітям з Донеччини, з прифронтової зони. Ми хотіли їм показати, що їх у нас люблять і завжди раді бачити.

Листівки з подякою від дітей-мандрівників
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– Тобто, центр також і просвітницький, виховний напрямок має?

– Можна і так сказати. Для дітей з Донеччини ця частина України – фактично невідома земля, наша команда їх почала знайомити з Тернопільською областю, ми потроху вчили їх українській мові, місцевим традиціям. Хочу, щоб ці діти полюбили Україну і знайшли тут, у нас, на заході, нових друзів.

Лист від дітей із прифронтової зони
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– А Святий Миколай щороку вітає діток?

– Так, Святий Миколай уже «прописаний» у нашому центрі! Він і цього року (це вже втретє) привітає діток з родин загиблих воїнів. Не буду розголошувати, які подарунки Миколай принесе малечі, але дітлахам сподобається.

Святий Миколай відвідує дітей та військових у зоні бойових дій. Україна, січень 2015 року. Ілюстративне фото
Святий Миколай відвідує дітей та військових у зоні бойових дій. Україна, січень 2015 року. Ілюстративне фото

– З якими проблемами стикаються воїни, повертаючись додому?

Ветерани мають проблеми: оформлення УБД, медико-психологічна реабілітація, соціальні пільги, працевлаштування

– Ветерани з Тернопільської області мають ті самі проблеми, які і їхні побратими і посестри в інших областях країни: оформлення УБД, медико-психологічна реабілітація, соціальні пільги, працевлаштування. Війна змінює людей, дехто не може працювати на старому місці, тож шукає нову роботу. Власне, з цими проблемами до нас звертаються ветерани, їхні рідні на «гарячу лінію» нашого центру – вона іноді справді буває «гарячою» від кількості дзвінків.

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