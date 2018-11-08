«Veteran Hub - це місце, де ніколи не буде політичного лобізму» - волонтер

Близько сотні представників дипломатичного корпусу, ветеранських і волонтерських організацій, публічних осіб, серед яких Київський міський голова Віталій Кличко, й засновників однойменних благодійних фондів Олена і Віктор Пінчуки взяли участь в урочистій церемонії відкриття громадського офісу «Veteran Hub». Ці ж фонди виступають спонсорами проекту. Розміщений у київському телецентрі, відомому під назвою «Олівець», цей простір, за задумкою ініціаторів, має стати майданчиком для спілкування ветеранів, яким потрібна допомога та консультації, і волонтерів, які цю допомогу надають. Але у ветеранському і волонтерському середовищах не всі підтримують появу, не всім до вподоби, що цей проект фінансують представники «олігархічного клану». Кореспондентка Радіо Свобода відвідала «Veteran Hub», щоб розібратись у нюансах його діяльності.

«Veteran Hub» розмістився у київському телецентрі: щоб потрапити у хаб, необхідно зареєструватись на першому поверсі «Олівця», взяти одноразову перепустку – магнітну картку, і піднятись ліфтом на 20 поверх. У лобі людину зустрічають первинні консультанти, які залежно від запиту відвідувача скеровують його до тієї організації-резидента, яка може задовольнити його запит.

Як розповіла Радіо Свобода одна з ініціаторів створення «Veteran Hub», координатор громадської організації «Побратими» Івона Костина, цей «ветеранський простір» з’явився як спільна ініціатива «Побратимів» та фондів Олени і Віктора Пінчуків. Не секрет, що чимало волонтерських організацій стикаються з тим, що, маючи знання, досвід і бажання вони не можуть втілити свої проекти через відсутність коштів та умов для праці, каже Костина.

Хочемо «Veteran Hub», вирішили ми,написали проект, пішли з ним до меценатів.

​«У «Побратимів» був період, коли у нас було повнісінько ідей та проектів на підтримку ветеранів, але фінансів на їхнє втілення бракувало. Хочемо «Veteran Hub», вирішили ми, написали проект, пішли з ним до меценатів, – і у результаті, «Veteran Hub» став нашим спільним проектом з фондами подружжя Пінчуків», – розповіла Костина історію створення хабу.

8 неурядових організацій

У хабі розмістились 8 неурядових організацій, які надають різнобічну допомогу ветеранам бойових дій на сході, їхнім родинам і сім’ям загиблих бійців: це, серед іншого, індивідуальні психологічні консультації та колективні групи підтримки різної тематики, проблеми профорієнтації та працевлаштування, юридична підтримка і консультації ветеранів та їхні родини.

З’явився і новий напрямок роботи – допомагаємо ветеранам, які воліють отримати вищу освіту

«Найчастіше до нас звертаються з питаннями визнання добровольця учасником бойових дій або ж отримання статусу інваліда війни. Ми консультуємо родини загиблих добровольців стосовно отримання статусу члена сім'ї загиблого. Допомагаємо готувати позови та супровід у суді з питань соціального захисту бійців та членів їх родин. З’явився і новий напрямок роботи – допомагаємо ветеранам, які воліють отримати вищу освіту», – розповідає Радіо Свобода координатор «Добровольців» Анна Демиденко.

Керівник «ветеранського хабу» Артем Денисов каже, що наявний простір дозволив розмістити кабінет психологічної підтримки та реабілітації, а у конференц-залі двічі на тиждень фахівці проводять терапевтичні сеанси – окремо для ветеранів, окремо для їхніх дружин. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, з чим ветерани звертаються до фахівців, Денисов відповів коротко: це – питання юридично-правового характеру, працевлаштування та соціальна і психологічна реабілітація.

Юридичні питання – поза конкуренцією, щодня до 5 осіб звертаються

«Юридичні питання, на сьогодні, перебувають поза конкуренцією, щодня до 5 осіб звертаються за правовою підтримкою. Ще маємо ідею: зробити пересувний (чи то мобільний) офіс, оскільки не всі ветерани, не кожна ветеранська родина можуть приїхати до нас у хаб. Поки що не можу точно сказати, коли ми запустимо мобільний офіс, але вже зрозуміло, що це треба робити», – каже Денисов.

Ті, кому надають допомогу

Ветерани приходять у хаб і зі своїми творчими ідеями. Так, учасник бойових дій, нині власник тату-салону Євген Ярило завітав до «Veteran Hub» у пошуках потенційного спонсора, щоб відзняти соціальний ролик щодо запобігання поширенню гепатиту С серед учасників бойових дій і ветеранів.

Можливо, персонал хабу допоможе знайти спонсора для створення фільму

«Є ідея створити фільм про гепатити, про те, як легко їх можна занести, якщо людина робить тату у нестерильних умовах нестерильними засобами. відзнявши такий ролик, його можна запустити в інтернет, можна передати у міністерство оборони та у військові підрозділи, розширивши таким чином інформаційну базу. Можливо, персонал хабу допоможе знайти спонсора для створення такого фільму», – розповів ветеран у розмові з Радіо Свобода.

Але не всі ветерани і волонтери готові приходити по допомогу до хабу, який фінансує родина Пінчуків. Так, волонтер громадського проекту «Коло Медіа» Олена Іванова у розмові з Радіо Свобода каже, що участь родини Пінчуків у створенні «Veteran Hub» «піаром на ветеранах».

Має місце політичний піар пана Пінчука на ветеранах

«Мені здається, що має місце політичний піар пана Пінчука на ветеранах, тим більше, згадаймо його позицію щодо Криму після початку російсько-української війни. Насправді, за умов війни такі речі дискредитують таке явище, як меценатство», – переконує Іванова.

Івона Костина у свою чергу зауважує: ініційований волонтерами і ветеранами «Veteran Hub» не є політичним або ж «пі-арним» проектом, оскільки хаб – це майданчик, який перебуває поза політикою.

«Це місце, де можуть відбуватись діалоги на складні теми, де різні ветеранські організації можуть обговорювати різні питання, включно з питаннями політичними – але це місце, де ніколи не буде політичного лобізму, політичних кампаній тощо», – обіцяє Костина.