Нічник, собака та мир: про що мріють діти з прифронтової території

Святий Миколай вже складає валізи до дітей із прифронтових селищ Донбасу. Третій рік поспіль активісти Харківського адаптаційно-культурного центру організовують благодійну акцію «Олені святого Миколая». У 2017 році свої подарунки отримали діти з понад 20 міст Луганської та Донецької областей. Збирали святкові сюрпризи майже з усього світу. У цьому році маршрут охопить 30 міст, а в санчата святого Миколая збиратимуть понад три тисячі подарунків.

Про що мріють діти з прифронтових селищ? Про планшети, смартфони, великі ляльки, м'які іграшки… А ще, про нічник, щоб не боятися темряви, бо після тривалого часу в підвалах під обстрілами діти не можуть заснути; про собаку, хом'ячка та папугу, щоб було з ким погратися і не звертати увагу, що десь «гримить»; про велосипед, щоб їхати до школи, а не йти пішки кілька кілометрів; про мир, бо Святий Миколай може все.

Уже втретє харківські волонтери збирають подарунки для дітей із прифронтової території. У цьому році акція «Олені святого Миколая» захопить не лише Луганську, але й Донецьку область – це Мар'їнка, Красногорівка, Ласточкине, Уманське, Орлівка, Семенівка та Тоненьке, кажуть активісти Харківського адаптаційно-культурного центру.

Загалом вони збираються відвідати понад 30 міст, а листів чекають від трьох тисяч дітей. Сама ж творча група «Оленів…» сміється: як всюди встигнути, ще не вигадали, тож вірять, що їм дійсно допоможе святий Миколай. Головна умова в цьому році – це вік дітей. Листи приймаються від 3-річної малечі до 12-річних школярів.

«Ми намагалися в цьому році пояснити батькам, волонтерам та викладачам, що листи мають бути дитячими. Непотрібно їм допомагати та малювати за них. Три роки – це вже той вік, коли дитина може зробити закарлюки та пояснити, що вона хоче. Ми благаємо батьків не підмінювати дитячі мрії своїми забаганками», – каже представниця «Оленів святого Миколая» Євгенія Левінштейн.

Допомогти «Оленям…» та реалізувати мрію дітей може кожен охочий. Для цього потрібно обрати лист, який вам буде більше до вподоби у переліку, після цього написати волонтерам, що ви готові зробити цей подарунок малечі, і надіслати бажаний сюрприз до Харкова.

Наразі в базі опрацьовані не всі листи, бажання дітей постійно оновлюються, але Радіо Донбас.Реалії знайшли найбільш вражаючі.

«Дорогий Святий Миколай, зроби так, щоб у нашому селищі з’явився хореограф. Нам це дуже потрібно», – пише Аня.

«Я вірю в чаклунство і знаю, що Святий Миколай завжди приносить те, що я прошу. В цьому році хочу отримати проектор-нічник, бо боюся темряви після підвалу, де жила з батьками і братом влітку, а ще хочу колекцію кубиків-рубиків, бо вони мене заспокоюють», – пише Олександра з селища Новотошківське.

«Я живу в селищі Тошківка Луганської області. Сьогодні у нас тихо, але іноді чутно вибухи. Я прийшов зі школи і пишу вам листа. З дитинства захоплююся конструктором, люблю складати роботів та машини. Прошу вас подарувати мені «лего», якщо такий не знайдете, то зимову піжаму, тому що в селі у нас не дуже тепло», – пише 12-річний Назар.

«Я хочу подарунок не для себе, а мамі на день народження. Це фен. Бо її давно зламався, і вона повинна рано прокидатися, щоб помити голову, а потім почекати, щоб вона висохла», – це лист від 10-річної Насті.

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«У мене є старший брат та маленька сестричка, якій три роки і вона хворіє на ДЦП. Усі ми спимо в одній кімнаті, але нам дуже бракує місця. Прошу тебе подарувати нам двоярусне ліжко для мене та маленької сестрички Таїчки», – пише 11-річна дівчинка Даша.

«Я проживаю і навчаюсь у зоні бойових дій. У мене є старший брат Олексій. Ми пішки ходимо шість кілометрів кожен день, тому що нема автобуса. Дуже хочу, щоб закінчилась війна. А для себе прошу невеличкий планшет. Проте, якщо в тебе немає грошей, то буду рада і ляльці», – пише Аліна, якій 9 років

Минулого року «Олені святого Миколая» змогли подарувати навіть ті речі, в які самі не вірили – скрипка, 3D-ручка. В цьому році вже є «важкі завдання» і справжні чарівники.

«Є у нас чудовий хлопчик із Новотошковки. Він – художник. Його робити зараз на виставці в Римі. І взагалі він – лауреат багатьох конкурсів. І він побажав собі маркери спеціальні. Це дуже коштовний подарунок. Але знайшлась людина в Торонто, яка готова ці маркери подарувати», – розповідає Євгенія Левінштейн.

Також активісти зазначили, що зменшилась кількість листів, в яких діти просять миру.

«Це дуже бентежить. Бо раніше кожен другий лист був про мир, а тепер цих прохань менше. Мені здається, що діти просто вже звикли жити поруч із війною, і не розуміють, що може бути якось інакше», – каже Євгенія Левінштейн.

Стати помічником «Оленів святого Миколая» можна до 18 грудня. У цей день волонтери розпочнуть свій святковий марафон привітань дітей із прифронтових міст.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Rаdio@rferl.org)