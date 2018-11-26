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Воспитанники детского дома «Республика Пилигрим» вместо занятий в школе приехали на береговую линию обороны поселка Рыбацкое вблизи Мариуполя, чтобы помочь привести в порядок окопы.

Вместе с наставником, капелланом Геннадием Мохненко, более 30 детей чистили укрепления от сухостоя и обвалившейся земли. Как говорит Геннадий Мохненко, линия обороны здесь сильная, но привести ее в порядок надо, чтобы не отвлекать военных от основной работы.

Более 30 воспитанников детского дома провели утро понедельника на позициях близ поселка Рыбацкое.

Укрепления здесь добротные, но требуют ухода.

Вместе со взрослыми дети убирали сухую траву и чистили осыпавшуюся в некоторых местах землю.

«Многие из наших детей практически полжизни живут в военных условиях. С 2014 года мы всеми силами старались помочь военным, плели маскировочные сетки, мастерили специальные печки для солдат на передовой. Эта акция – хороший урок патриотического воспитания», – считает капеллан, президент благотворительного фонда «Республика Пилигрим» Геннадий Мохненко.

Для мальчишек уборка окопов – игра. Можно и в бинокль посмотреть.

Капеллан Геннадий Мохненко говорит: «Мы надеемся, что война сюда не придет, но помочь военным нужно».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)